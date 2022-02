Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A E-Redes passou a marca de quatro milhões de contadores inteligentes instalados. número que representa já uma cobertura de dois terços dos clientes de eletricidade no continente. De acordo com a empresa, mais de metade dos contadores, num total de 3,1 milhões, estão em regime de telegestão, o que significa que permitem a recolha de dados automáticos e à distância, dispensado os consumidores de enviarem as leituras. Com esta leitura, as elétricas podem enviar faturas com base em consumo real e sem recorrer a estimativas e posteriores acertos.

Os contadores inteligentes permitem também aos consumidores acompanharem o seu perfil energético e ajustar o consumo sem necessidade dos técnicos se deslocarem ao local, o que por sua vez dispensa emissão de CO2

As elétricas passam a ter um instrumento que lhes permite oferecer aos seus clientes serviços e ofertas ajustadas aos perfis e necessidade de consumo reais, identificadas pelo contador.

A E-Redes é a empresa do grupo EDP que era a antiga EDP Distribuição.