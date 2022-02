A E-REDES ultrapassou quatro milhões de contadores inteligentes de luz até ao momento, cobrindo dois terços dos clientes em Portugal continental, estando 3,1 milhões já em telegestão, foi esta terça-feira anunciado.

A informação foi comunicada num comunicado esta terça-feira divulgado pela E-REDES, antiga EDP Distribuição, que aponta que estes contadores permitem a “recolha de dados automática, dispensando os consumidores do envio de leituras e possibilitando a emissão de faturas, por parte dos comercializadores, sem recurso a estimativas ou acertos”.

A E-REDES acrescenta que com o parque instalado em 2021 foi possível “evitar a emissão de mais de 1,6 milhões de toneladas de CO2 [dióxido de carbono]”.

Esta realidade implica ainda benefícios para os comercializadores e empresas de serviços energéticos, que poderão oferecer aos clientes serviços e planos de preços adaptados aos perfis e necessidades de consumo, constituindo um elemento fundamental da transição energética, sublinha a empresa, em comunicado.

No início do ano passado, o presidente do Conselho de Administração da empresa, ao anunciar que a E-REDES tinha já instalado 3,2 milhões de contadores inteligentes, manteve a meta de conclusão do processo até ao final de 2024.

O responsável apontou, então, que a intenção é “ter 100% [de contadores inteligentes instalados] até ao final de 2024”, lembrando, no entanto, que se trata de “um processo muito exigente” para substituir todos os contadores antigos.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), disse em agosto de 2021, que mais de 52% dos clientes de eletricidade em baixa tensão tinham, no final do ano anterior, um contador inteligente.

A instalação de contadores inteligentes aplica-se aos consumidores de eletricidade em baixa tensão — com potência contratada até 41,4 quilovoltampere (kVA), que se destina tipicamente a clientes residenciais, lojas, escritórios e pequenas empresas — e, segundo a ERSE, decorre em ritmos diferentes nos vários operadores de redes de distribuição no país.