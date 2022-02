Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nuno Melo apresentou-se esta terça-feira como candidato à presidência do CDS. No Facebook, o eurodeputado esclarece que fará “um conjunto de contactos para confirmar que há condições institucionais e práticas para que o CDS possa começar um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador” e que, “apurando-se esse quadro de normalidade”, será candidato à presidência do CDS já no próximo congresso.

Francisco Rodrigues dos Santos, esse, tem intenção de se candidatar contra Nuno Melo, apurou o Observador junto de fonte próxima do líder demissionário. Também não é expectável que venha a surgir um candidato alternativa da ala do partido que apoiou Rodrigues dos Santos durante os dois anos de mandato.

Depois de ter apresentado a demissão da liderança do CDS na própria noite eleitoral, Rodrigues dos Santos entende que o seu ciclo chegou ao fim e que não estão reunidas condições para ir a votos contra o eurodeputado. O Conselho Nacional do CDS, órgão máximo do partido entre congressos, deverá acontecer ainda esta semana. Será depois agendada a reunião magna que vai escolher o próximo líder do partido.

Até ver, Nuno Melo deverá ser candidato único à liderança do CDS. Quando tentou ir a votos pela primeira vez — o congresso do partido acabaria adiado para depois das legislativas –, Melo tinha reunido quase todos os quadros associados ao portismo, a ala do partido que se opôs à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

“O resultado alcançado pelo CDS nas eleições legislativas foi trágico, mas não pode ser encarado como o fim do partido, antes sim, como a oportunidade para um recomeço. O CDS faz falta a Portugal”, escreve esta terça-feira Nuno Melo.

Na mesma nota é possível ler que “o CDS está ferido, mas não de morte”, com Nuno Melo a recordar que o partido está “implantado a nível nacional”, isto é, “governa sozinho seis autarquias, muitas mais em coligação, e está presente nos governos regionais dos Açores e da Madeira”.

O CDS teve no domingo o pior resultado da sua história em eleições legislativas ao não conseguir eleger qualquer deputado. Pela primeira vez em 47 anos, ficou afastado do parlamento.

No dia seguinte a serem conhecidos os resultados eleitorais, António Pires de Lima, antigo ministro da Economia e ex-dirigente centrista, considerou que o partido “morreu” no domingo e defendeu que o mesmo vai “fazer muita falta à democracia portuguesa”.

Francisco Rodrigues dos Santos assumiu “todas as responsabilidades” pelos resultados apresentou a sua demissão — o CSD-PP foi o sétimo partido mais votado e, embora tenha ficado à frente do PAN e do Livre em percentagem e número de votos, não foi bem sucedido na eleição de qualquer deputado.

O comunicado de Nuno Melo na íntegra:

“1- O resultado alcançado pelo CDS nas eleições legislativas foi trágico, mas não pode ser encarado como o fim do partido, antes sim, como a oportunidade para um recomeço. O CDS faz falta a Portugal.

2- Em democracia não se cresce, subtraindo. O maior património do CDS foram sempre seus quadros, os seus militantes, os seus dirigentes. Se foram muitos os que nos últimos anos deixaram o partido, para emprestarem o seu voto a outras opções políticas, certamente não apreciaram, nem quiseram, que o CDS perdesse a sua representação parlamentar. Peço-lhes que voltem e nos ajudem nos desafios tao difíceis do futuro próximo.

3- Do mesmo modo, faço um apelo aos nossos militantes para que não baixem os braços . Acreditem que superar esta crise vai ser possível, mas para tanto, o CDS precisa de todos.

4- O CDS está ferido, mas não de morte. O partido está implantado a nível nacional, governa sozinho 6 autarquias, muitas mais em coligação, e está presente nos governos regionais dos Açores e da Madeira.

5- Tinha advertido que o cancelamento de um congresso já agendado, com candidatos anunciados, a 24 horas da eleição de delegados, a par da suspensão do tribunal do partido, impedindo-o de dirimir conflitos, seriam erros graves que desmobilizariam o CDS e afastariam o eleitorado, por revelarem ao país o contrário do que um partido responsável, respeitador de regras, que aspira a ser governo, deve ser. Embora o resultado agora obtido confirme inteiramente os meus alertas, não tenciono concentrar-me em ajustes de contas com o passado.

6- Sou presentemente o único deputado com mandato e palco nacional e europeu do CDS. Nunca virei as costas ao meu partido e não abandono o CDS no momento mais difícil da sua história.

Uma coisa quero garantir: no que de mim depender, o CDS não acaba aqui.

7- Farei um conjunto de contactos para confirmar que há condições institucionais e práticos para que o CDS possa começar um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador.

Apurando-se esse quadro de normalidade, serei candidato à presidência do CDS no próximo congresso.”