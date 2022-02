A PSP apelou esta terça-feira para que sejam denunciadas situações de discriminação em contexto escolar, após ter realizado diversas ações de sensibilização em escolas das principais zonas urbanas.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que realizou, entre 17 e 28 de janeiro, a operação “Sim à Diferença” em escolas do segundo e terceiro ciclos, que consistiu em ações de sensibilização sobre as diferentes formas de discriminação.

A PSP indica que, durante aquele período, foram realizadas 481 ações de sensibilização em 230 escolas nas principais zonas urbanas de Portugal, envolvendo cerca de 11.000 alunos, além de terem sido efetuados 552 contactos individuais de prevenção criminal.

Aquela força de segurança refere também que, nos últimos três anos letivos, no âmbito desta operação, foram realizadas 1.153 ações em 578 escolas, tendo sido sensibilizados mais de 32.900 alunos.

A PSP ressalva que o combate à discriminação, racismo e intolerância junto da comunidade escolar “não se esgota nesta operação”, realizando os polícias da Escola Segura várias ações de sensibilização ao longo de todo o ano letivo.

A PSP frisa que os agentes afetos ao programa Escola Segura recorrem às ações de sensibilização como forma de prevenção e trabalham a montante o problema da discriminação junto da comunidade escolar, contribuindo “assim para um maior e melhor conhecimento dos jovens sobre todas as formas de discriminação, diferenças de género, etnias, culturas e religiões”.

No comunicado, a PSP apela ainda para a denúncia de quaisquer situações de discriminação em contexto escolar, realçando que as Equipas do Programa Escola Segura estão disponíveis para continuar a realizar ações de sensibilização e acorrer a quaisquer pedidos de intervenção.

A Polícia de Segurança Pública indica ainda que as denúncias e pedidos podem ser feitos de forma presencial ou através do canal escolasegura@psp.pt.