Rapaz de oito anos torna-se escritor de sucesso depois de colocar livro feito por si à socapa numa biblioteca

Dillon Helbig, um rapaz de oito anos, tornou-se um autêntico escritor de sucesso em Idaho, Estados Unidos, depois de o seu livro, colocado à socapa na biblioteca comunitária, motivar uma fila de espera com mais de 50 pessoas.

O manuscrito intitulado “As Aventuras do Natal de Dillon Helbig” conta com 81 páginas repletas de desenhos, trabalho que valeu quatro dias de esforço ao jovem escritor, num antigo caderno de apontamentos em branco.

Eu queria colocar o meu livro na biblioteca desde que tinha cinco anos, e sempre gostei de livros e de bibliotecas. Tenho ido a bibliotecas desde que era um bebé”, contou o rapaz à Good Morning America.

Durante uma ida à biblioteca comunitária de Boise com a avó, Dillon Helbig levou o seu original e colocou secretamente o volume de aventuras numa das prateleiras. Depois de contar a verdade aos pais, a mãe ligou para a biblioteca, tendo Alex Hartman, o responsável pelo espaço, aceitado participar no sonho do jovem escritor.

Inicialmente colocado na secção de ficção, o livro, depois de catalogado, foi inserido na área de novelas gráficas, uma vez que apresentava sobretudo ilustrações. O jovem escritor recebeu inclusive o “Prémio Whoodini” na categoria de melhor novelista jovem — uma galardão criado em específico para Dillon Helbig.