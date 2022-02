Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Santander Totta prepara-se para pagar dividendos a Espanha pelos anos de 2019, e avançará depois para o pagamento dos anos 2020 e 2021, apurou o Observador.

O banco, que esta quarta-feira apresenta resultados referentes a 2021, confirmou ao Observador esta intenção.

O banco irá retomar a sua política de pagamento de dividendos, antecipando-se que no início deste ano efetue a distribuição respeitante a 2019 (e que não chegou a ser efetuada em 2020) e mais tarde durante o ano os valores respeitantes a 2020 e 2021″, disse fonte oficial, não revelando os valores em causa.

O Observador sabe que o pagamento de dividendos dos anos anteriores será feito por “distribuição de resultados transitados”.

Em plena crise pandémica o BCE determinou que os bancos não pagassem dividendos com o objetivo de reforçaram a capacidade de absorverem perdas. Esta decisão foi comunicada em março de 2020, tendo mais tarde — em dezembro desse ano — recomendado que caso pagassem dividendos os limitassem a até 15% dos lucros acumulados de 2019-20 e que não excedessem os 20 pontos base do rácio CET1, o rácio usado para medir o capital de qualidade dos bancos. Mais tarde, a partir de outubro de 2021, ficaram mesmo libertos de restrições.

Em Portugal, os bancos não tinham avançado com remunerações acionistas. A Caixa Geral de Depósitos foi a primeira a entregar ao Estado dividendos. Primeiro pagou 83,6 milhões a meio de 2021, e no final do ano entregou mais 300 milhões, relativos aos lucros de 2020.

Também em outubro de 2021 o Banco BPI comunicou o pagamento de dividendos referentes a 2019 e 2020 no total de 129,7 milhões de euros ao seu acionista, o espanhol CaixaBank. O banco tinha mantido em suspenso estes pagamentos e assim que ficou libertado das amarras regulatórias para o pagamento de dividendos entregou a Espanha o dinheiro.

Agora, ao que apurou o Observador será a vez do Santander Totta. “Como os demais bancos europeus o Santander Totta suspendeu temporariamente o pagamento de dividendos durante a pandemia, seguindo as recomendações do BCE. No entanto, e ao contrário de outros bancos, não reiniciou o pagamento de dividendos no final do ano passado”, acrescenta fonte oficial do banco em Portugal, que irá agora avançar com esse pagamento.

Em 2019 o Santander Totta lucrou 527,25 milhões de euros em 2019 e 295,6 milhões de euros em 2020. Segundo o balanço do Santander Totta referente ao primeiro semestre de 2021 a instituição tinha 1.183 milhões de lucros retidos.