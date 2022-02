Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos últimos dois anos apenas 15% das coimas aplicadas pela Carris, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e os metros de Lisboa e do Porto foram pagas voluntariamente, ou seja, 85% dos autos emitidos ficaram por regularizar num período em que os quartos operadores perderam mais de 200 milhões de clientes, escreve esta terça-feira a edição impressa do Jornal de Notícias. Nos dois anos de pandemia ficaram por regularizar 162.657 autos.

Apesar do desconto de 50% para quem pagar as multas voluntariamente num período de 15 dias úteis — regime sancionatório em vigor desde 2017 —, as taxas de adesão continuam baixas. E embora entre 2020 e 2021 os operadores referidos tenham perdido mais de 40% dos clientes, a fiscalização manteve-se.

Dependendo da empresa, e desde 2018, as taxas de adesão ao pagamento voluntário vão dos 13% aos 38%, sendo que não melhoraram nos anos da pandemia. Na STCP e na Carris estão a baixar — na primeira, a taxa foi de 33% em 2018 para 25% em 2021; a segunda registou 14% em 2020 e 10,5% em 2021.

Estão por liquidar, considerando o período entre 2017 e o final do ano passado, cerca de 18 milhões de euros em multas emitidas pela STCP e pelos metros de Lisboa e do Porto (a Carris não disponibilizou informação).

No Porto, e desde a entrada do novo regime, a STCP explica que estão por pagar 14.500 multas (corresponde a 1,5 milhões de euros). Já o metro do Porto tem 120 mil autos referentes a igual período ainda por saldar — segundo as contas do jornal citado, que tem em conta a multa mínima de 120 euros (viajar sem título), tal corresponderá a 14 milhões de euros. Na capital o metropolitano contabiliza mais de 2,95 milhões de euros face a coimas por regularizar.