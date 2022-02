Dez locais do concelho alentejano de Vidigueira já têm dispositivos eletrónicos de sinalização turística inteligente, para que os turistas possam consultar ofertas de destinos, construir viagens à medida e reservar alojamentos e atividades.

Os dispositivos foram instalados pela Câmara de Vidigueira, através de um projeto que implicou um investimento de cerca de 28 mil euros, referiu o município, do distrito de Beja, num comunicado enviado à agência Lusa.

Trata-se de um projeto de sinalização turística inteligente, que é “bastante abrangente e tecnológico no que respeita a sinalização, informação e georreferenciação de recursos turísticos”, frisou a autarquia.

Segundo o município, a sinalização destina-se à visitação pedonal e permite a turistas consultarem a oferta cultural e turística de cada destino, construírem “viagens à medida” e reservarem alojamentos e atividades, “através de um serviço inovador denominado Inventrip, com informação personalizada”.

O serviço baseia-se numa nova tecnologia com dispositivos eletrónicos denominados beacons, além de placas de sinalização turística e mupis (mobiliário urbano para informação).

Os beacons, que “fornecem informação atualizada aos visitantes”, estão disponíveis no Centro do Património e Turismo de Vidigueira e no Centro Interpretativo do Vinho de Talha, situado em Vila de Frades.

Após ser descarregada uma aplicação, a aproximação aos beacons de smartphones, com sistemas operativos Android ou IOS, “permite obter informação adicional e ligação a outros pontos de interesse”.

Já as placas de sinalização turística e os mupis estão disponíveis no Largo da Matriz e no Complexo de Piscinas Municipais Carlos Goes, na vila de Vidigueira, e em seis igrejas do concelho.

Trata-se das igrejas de Santa Catarina, em Selmes, São Cucufate, em Vila de Frades, São Pedro, em Pedrógão do Alentejo, Misericórdia de Vidigueira, Nossa Senhora das Relíquias, em Alcaria da Serra, e Santa Brígida, em Marmelar.

No âmbito de uma candidatura da Associação Transfronteiriça dos Municípios do Grande Lago de Alqueva, o projeto foi financiado em 85% pelo Turismo de Portugal, através do Programa Valorizar.