Whoopi Goldberg pediu desculpas depois de ter dito que o Holocausto “não era sobre raça”. Esta segunda-feira, num episódio do programa norte-americano “The View”, a atriz de 66 anos fez a seguinte afirmação: “O Holocausto não é sobre raça. Não, não se trata de raça. (…) É sobre a desumanidade do homem para com o homem, é disso que se trata”.

No talk show da emissora ABC, Ana Navarro, comentadora e estratega política, trouxe para cima da mesa a ideia de “um supremacista branco” a perseguir “judeus e ciganos”, ao que a atriz respondeu serem “dois grupos de pessoas brancas”, para depois acrescentar: “Não estão a perceber o ponto. (…) Vamos falar sobre isto pelo que é. É sobre como as pessoas se tratam umas às outras. É um problema. Não importa se somos negros ou brancos, porque negros, caucasianos, judeus, italianos, todos se comem uns aos outros”.

[veja neste vídeo o comentário de Whoopi Goldberg]

Whoopi Goldberg says the Holocaust wasn’t about White Supremacy: “These are two white groups of people.” pic.twitter.com/5l6TxhENNy — Caldron Pool (@CaldronPool) January 31, 2022

Segundo o britânico The Times, os comentários da atriz vencedora de um óscar foram tidos como “perigosos” por ativistas. Após as críticas, Goldberg publicou um curto comunicado onde pede desculpas pelo sucedido. “No programa de hoje, disse que o Holocausto ‘não é sobre raça, mas sobre a desumanidade do homem para com o homem’. Devia ter dito que era sobre ambos”, lê-se na nota divulgada na respetiva conta de Twitter.

A atriz cita ainda Jonathan Greenblatt da Liga Antidifamação, organização não governamental judaica internacional com sede nos Estados Unidos, para depois dizer que “o Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazis — que eles consideravam ser uma raça inferior”. Goldberg declarou ainda que ao povo judeu terá sempre o seu apoio e pediu desculpas pela dor que causou.

As polémicas declarações surgiram quando no programa se discutia a decisão de uma escola no Tennessee em banir o romance gráfico “Maus”, vencedor do prémio Pulitzer, e da autoria de Art Spiegelman, por conter profanidades e a imagem de uma mulher nua.