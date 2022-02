Durante os últimos dois anos, sempre que falávamos de saúde pensávamos, quase instintivamente, na Covid-19. Apesar de ser um tema sobre o qual ainda importa falar, a realidade é que existem várias patologias que não ficaram esquecidas, entre elas, o cancro.

É por isso que nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, em que se assinala o Dia Mundial do Cancro, organizaremos a partir das 14h30 e em parceria com a Bayer, a conversa Oncology Inspired. A conversa, moderada por um dos hosts da Rádio Observador, contará com quatro especialistas da área da oncologia que abordarão várias temáticas relacionadas com o cancro e, especialmente, sobre o que poderemos esperar do futuro da investigação oncológica.

A conversa iniciar-se-á com a Gabriela Sousa, Diretora de Serviço de Oncologia do IPO Coimbra, que começará por falar dos principais desafios no diagnóstico de doentes oncológicos, passando para Miguel Ramos, Presidente da Associação Portuguesa de Urologia, que discutirá a importância do acesso à inovação, mas também aos rastreios, para todos os doentes.

Durante o evento, Júlio Oliveira, Oncologista no IPO Porto, discutirá as vantagens da realização de ensaios clínicos na oncologia. A conversa seguirá para os direitos dos doentes oncológicos e o impacto da pandemia da Covid-19, contando com a intervenção de Vítor Veloso, Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, que no segundo segmento contará com Gabriela Sousa para falar sobre a temática.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois, as atenções estão voltadas para o futuro quando Miguel Ramos apresentar a sua visão sobre as novas soluções terapêuticas a serem desenvolvidas, especialmente quando direcionadas para o cancro da próstata. A última temática da discussão será, mais uma vez, voltada para o futuro, quando Júlio Oliveira, falar sobre o futuro, a medicina de precisão e o papel da testagem.

A iniciativa será transmitida em direito através do site e no Facebook do Observador.

Tome nota: dia 4 de fevereiro, às 14h30, no site ou Facebook do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

Junte-se a nós.

Esta é uma iniciativa do Observador com a Bayer