A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e o Partido de Renovação Social (PRS) condenaram esta quarta-feira o ataque perpetrado na terça-feira ao Palácio do Governo.

Em declarações, os partidos e o Parlamento garantem que a tentativa de golpe de Estado, que provocou 11 mortos, foi “grave e intolerável” e repudiam “qualquer tentativa de alteração da ordem constitucional”.

Num comunicado, divulgado à imprensa e assinado pela segunda vice-presidente do parlamento, Adja Satu Camará Pinto, a Assembleia Nacional Popular condena a “tentativa de subversão da ordem constitucional, no momento em que o país está a sua imagem de estabilidade e credibilidade internacional”.

O parlamento guineense congratula-se também com a “reação pronta e eficiente das forças de defesa e segurança” e salienta que o diálogo “constitui a melhor via para a resolução” de diferendos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Assembleia Nacional Popular pede também à população para se manter calma e serena e a “aguardar com tranquilidade as conclusões dos inquéritos em curso”.

PAIGC repudia “qualquer tentativa de alteração da ordem constitucional”

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) repudiou esta quarta-feira de “forma veemente qualquer tentativa de alteração da ordem constitucional” na Guiné-Bissau e rejeitou “formulações rudimentares”, em alusão aos ataques à sede do Governo, na terça-feira.

Em comunicado de imprensa, a que a Lusa teve acesso, o PAIGC disse ter acompanhado com “surpresa e estupefação” os ataques à sede do Governo, lamenta as mortes ali ocorridas, “supostamente inocentes”, e ainda sublinha o falecimento, em consequência do sucedido, de um dos seus militantes.

“O PAIGC vem registar, através deste comunicado, o facto de este acontecimento bárbaro ter ocorrido num período que já vinha sendo de profunda crise”, observa o partido, aludindo às contestações à recente remodelação governamental, que não foi bem aceite pelos partidos que partilham o Governo.

PRS condena tentativa de golpe de Estado

O Partido de Renovação Social (PRS), no Governo da Guiné-Bissau, condenou esta quarta-feira a tentativa de golpe de Estado ocorrida terça-feira no país.

“O PRS condena com toda a veemência o que aconteceu. Estamos num século em que qualquer cidadão pode perceber que já não há tempo para se proceder desta forma. Já não pode haver subversão”, afirmou Lassana Fati, da direção do partido.

O dirigente falava à imprensa no Palácio da Presidência, em Bissau, onde foi manifestar solidariedade ao chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, e aos restantes membros do Governo.

Vários tiros foram ouvidos na terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Em declarações aos jornalistas ao início da noite de terça-feira, no Palácio da Presidência, o Presidente guineense afirmou ter-se tratado de um “ato bem preparado e organizado” que poderá também estar ligado a “gente relacionada com o tráfico de droga”.

O ataque provocou pelo menos onze mortos e quatro feridos, segundo fontes militares e médicas.