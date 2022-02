Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os cientistas estão a desenvolver uma vacina que seja eficaz contra todos os coronavírus assim como as variantes descobertas até hoje e, possivelmente, as variantes que surgirem no futuro.

Os coronavírus capazes de infetar seres humanos foram descobertos pela primeira vez nos anos 1960, e quatro dos coronavírus existentes são responsáveis por gripes comuns na nossa sociedade. Outros, com capacidade de causar maiores danos aos humanos, deram origem ao grupo da Síndrome Respiratória do Médio Oriente (em inglês MERS) ou ao grupo da Síndrome Respiratória Aguda Severa (em inglês, SARS), ao qual pertence o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19.

“Desde setembro de 2020, existiram já cinco variantes do SARS-CoV-2, estas a Alpha, a Beta, a Gamma, a Delta e a atual variante dominante, Ómicron“, explicou Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos da América (NIAID), segundo a CNN.

Fabricantes de vacinas como a Pfizer e a Moderna foram capazes de criar fármacos do tipo mRNA que preveniam com elevada eficácia a morte e a doença grave contra as primeiras variantes. Já em relação à Ómicron e à Delta, esta proteção, embora alta, teve um redução da eficácia — motivo pelo qual foi recomendada a dose de reforço na generalidade da população.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos Estados Unidos da América, os cientistas estão a desenvolver uma abordagem diferente no combate ao coronavírus, com vacinas que ofereceriam uma proteção contra todos os vírus pertencentes a esta família, assim como às variantes que se poderão desenvolver no futuro. Para tal, Anthony Fauci atribuiu, segundo a ABC News, 43 milhões de dólares — cerca de 38 milhões de euros — a vários institutos responsáveis pelo desenvolvimento das novas vacinas para o “pancoronavírus”.

No desenvolvimento destes novos fármacos estão envolvidos cientistas do Instituto Tecnológico da Califórnia, da Universidade de Duke, da Universidade de Washington, do Hospital de Brigham da Mulher, em Boston e da Universidade do Wisconsin.

O objetivo, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos EUA, citado pela Healthline, é “desenvolver plataformas de vacinas polivalentes e estratégias adequadas ao uso na população vulnerável, assim como perceber respostas induzidas pelas vacinas e a sua eficácia em relação ao sexo e idade”.

A procura pelo “calcanhar de Aquiles”. Como funcionaria uma vacina “pancoronavírus”?

“O que estamos a tentar fazer é atingir uma parte específica do vírus, que sabemos ser o seu ‘calcanhar de Aquiles‘”, explicou à CNN Kevin Saunders, diretor do Instituto de Vacinas Humanas da Universidade de Duke. Este ponto fraco do vírus seria uma parte que se mantém o mesmo ao longo das diferentes variantes.

O ideal, como explica Kevin Saunders, é procurar atuar sobre a parte do vírus que o liga a uma proteína da célula hospedeira, pelo que “se mudasse essa zona, não conseguiria infetar mais”.

Uma das coisas que descobrimos, especialmente na SARS-CoV-2, é que existem anticorpos que podem atingir especificamente zonas que estão presentes em diferentes coronavírus, pelo que depois de sabermos destas zonas, podemos começar a pensar ‘como é que eu desenho uma vacina que se foque nessa parte?'”, esclareceu Kevin Saunders.

A equipa de investigação da Universidade de Duke descobriu um anticorpo, denominado DH1047, que estando presente numa análise sanguínea dum indivíduo infetado com a SARS em 2003, teria a capacidade de se anexar tanto ao SARS-CoV-1, responsável pela Síndrome Respiratória Aguda Severa, como ao SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19.

Foi este o gatilho para o desenvolvimento de uma nova vacina contra o coronavírus, que foi já testada com sucesso em animais. “Quando vacinámos os primatas não-humanos com a nossa vacina, eles conseguiram gerar estes anticorpos que se parecem com os DH1047.”

Poderá uma vacina do exército norte-americano combater todos os coronavírus?

Por sua vez, o Instituo de Investigação do Exército Walter Reed, em Maryland, está a desenvolver uma vacina que funciona com recurso a uma proteína designada Ferritin. Esta vacina, uma versão SpFN — Spike Ferritin Nanoparticle — obteve resultados positivos nos testes em animais, e poderão levar ao desenvolvimento de proteção não só contra as variantes atuais como contra os coronavírus responsáveis pela SARS e pela MERS.

Este fármaco, a ser desenvolvido pelo exército norte-americano, tem como base uma tecnologia que está a ser aplicada igualmente numa potencial vacina contra as várias estirpes do vírus influenza, responsável pela gripe. A diferença desta vacina para as restantes é que não se foca apenas num dos “espigões” (em inglês “spike”) do vírus, mas sim em múltiplos, servindo, como escreve o El Mundo, como uma espécie de “bola de futebol com 24 faces cobertas com múltiplas cópias do SARS-CoV original“.

A presença de múltiplas proteínas spike do coronavírus numa nanopartícula multifacetada pode estimular a imunidade de tal maneira que forneça uma proteção muito mais ampla”, explicou Kayvon Modjarrad, um dos investigadores do Instituo de Investigação do Exército Walter Reed, segundo um comunicado emitido em dezembro.

A Fase 1 dos testes desta vacina teve início em abril do ano passado, e contou com 72 adultos entre os 18 e os 55 anos. Espera-se que a segunda e a terceira fase dos testes a esta vacina arranquem em breve. A vacina de nanopartículas SpFN seria dada em duas doses, num intervalo de 28 dias, e seria complementada com um reforço seis meses depois.

Além da capacidade de abranger vários coronavírus, a grande vantagem deste tipo de vacinas em relação às vacinas mRNA — como são as da Pfizer e da Moderna — é que pode ser armazenado no frigorífico, entre 2 a 8 graus Celsius, por um período de até seis meses.

Qual o impacto deste tipo de vacinas no mundo?

O impacto, como explicou à CNN Amesh Adalja, da Universidade Johns Hopkins, vai depender do objetivo que se prevê para as vacinas de segunda geração contra os coronavírus agora em desenvolvimento.

O objetivo é prevenir a doença grave, a hospitalização ou a morte? Se for esse o objetivo, as vacinas atuais estão a funcionar bastante bem na maioria da população. Fora dos imunossuprimidos, não há na verdade uma necessidade urgente de doses de reforço para proteção contra a doença grave”, esclareceu o investigador.

Amesh Adalja considerou, contudo, que se o objetivo for “bloquear a transmissão”, então “talvez precisemos de vacinas de segunda geração, […] que providenciem uma imunidade mais duradoura“.

A apresentação destas vacinas à generalidade da população poderá levar anos, pelo que Anthony Fauci salientou não querer que “as pessoas pensem que uma vacina contra o pancoronavírus surja ao virar da esquina num mês ou dois”.

“Não esperem para receber o vosso esquema primário de vacinação” contra a Covid-19, salientou o responsável pelo centro de controlo de doenças norte-americano. “Se estiverem vacinados, por favor recebam a vossa dose de reforço.”