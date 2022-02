Um atropelamento numa passadeira em Fânzeres, no concelho de Gondomar, provocou hoje três feridos, dois dos quais em estado grave que foram transportados para o Hospital de Santo António, no Porto, disse fonte dos bombeiros.

Fonte dos bombeiros de Gondomar adiantou à Lusa que o atropelamento aconteceu na Avenida Dr. Mário Soares, às 08h34, sendo os feridos duas crianças e uma mulher.

Segundo a fonte, o ferido ligeiro é uma criança com 4 anos que foi assistida no local, sendo os feridos graves uma criança com 12 e uma mulher com 30 anos.

À Lusa, fonte do Posto Territorial de Fânzeres da GNR referiu que o condutor do carro permaneceu no local.