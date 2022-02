Os Belle Chase Hotel vão reunir-se para um concerto em Coimbra, a 26 de fevereiro, onde também vão lançar uma música inédita, estando aberta a possibilidade de o grupo criar novo disco, mais de 20 anos depois do último.

O concerto vai decorrer no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), inserido no ciclo “A Date With Lux”, uma coprodução da produtora Blue House, da editora Lux Records e do próprio teatro, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo a Blue House, o concerto marcará também o lançamento de uma gravação inédita, o ‘single’ “Towards The Sun”, em formato vinil de sete polegadas, pela Lux Records, editora que esteve também associada ao álbum de estreia da banda conimbricense, “Fossanova”, em 1998.

A banda fez um concerto na Guarda, no verão de 2021, e foi na sequência dessa atuação que se levantou a hipótese de se gravar “um ‘single’ ou dois”, contou à agência Lusa o músico Pedro Renato.

“Sentimos saudades de tocarmos mais algumas vezes juntos”, acrescentou.

“Towards The Sun” é uma das primeiras canções feitas pelo grupo, gravada numa maquete em 1997, mas que nunca tinha sido editada, explicou.

No lado B do mesmo disco estará uma reinterpretação de “Not Searching For The Real Thing”, canção editada no segundo álbum do grupo, “La Toilette Des Étoiles”, com Raquel Ralha na voz principal.

Em palco, os Belle Chase Hotel vão apresentar-se num formato reduzido, com Pedro Renato, JP Simões, Raquel Ralha, Luís Pedro Madeira, Sérgio Costa e Antoine Pimentel.

“Não somos as mesmas pessoas que há 20 anos e o que estamos a fazer musicalmente é um pouco diferente do que fazíamos então. A formação mais reduzida também vai mais ao encontro do que queremos fazer musicalmente”, disse Pedro Renato.

Embora “a matriz e a sonoridade” inicial de Belle Chase Hotel estejam lá, o grupo “livrou-se do excesso de bagagem musical”.

“As músicas são mais leves, mais diretas, mais concisas e com menos distrações de arranjos supérfluos”, frisou o músico.

Para além do lançamento deste disco, está também já confirmado o lançamento de um segundo ‘single’.

Relativamente à possibilidade de o grupo se juntar para lançar um novo álbum de originais, Pedro Renato diz que “está tudo em aberto”.

“O nosso problema nunca foi criativo. Felizmente, temos sempre ideias e temos muitas cabeças criativas dentro do grupo. Poderemos ou não fazer um novo disco, mas isso também depende de como os próximos concertos decorrerem e se sentirmos uma energia boa e vontade de fazer algo novo”, salientou, recordando que essa energia “tanto aparece como desaparece”.

“As coisas nos Belle Chase Hotel sempre foram muito incertas”, gracejou.

Depois do concerto em Coimbra, o grupo deverá apresentar-se noutros pontos do país, estando as datas ainda a serem fechadas, esclareceu.