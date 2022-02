Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma tendência clara de aumento do número de casos, mas estabilização ao nível de mortes e descida de internamentos por doença grave. São essas as conclusões que se podem retirar dos dados do Boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação de Covid-19 em Portugal esta quarta-feira, dia em que se registou a incidência mais alta de sempre, mas em que morreram menos pessoas do que no dia anterior e os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) mantiveram a tendência de queda.

Esta segunda-feira registaram-se 54.693 novos casos de infeção, um valor inferior ao que foi registado em alguns dias da semana passada, quando se bateram novos máximos de infeção, acima das 60 mil por dia.

Continua, porém, a tendência de alastramento do vírus, com mais casos novos a registarem-se do que no dia anterior (50.888) e, mais relevante ainda, com uma subida clara da incidência: está atualmente nos 7.081,7 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional, o valor mais alto desde que começou a fazer parte do boletim da DGS. O R(t) está atualmente nos 1,09, valor que é menor do que o divulgado anteriormente (1,13).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Certo é que com uma incidência tão elevada, muitos são os portugueses afetados pela doença. Ao todo, mais de um milhão de pessoas (1.258.710) estão neste momento em isolamento. Há 613.013 casos ativos (mais 20.648 do que no dia anterior) e 645.697 contactos em vigilância (mais 6.390). As zonas do Norte e Lisboa e Vale do Tejo continuam a ser as que registam mais casos (40% e 29% de todos os novos casos, respetivamente).

Tendência de queda nos internamentos em UCI

Se a variante Ómicron continua a espalhar-se pelo país, os seus efeitos, contudo, continuam a ser limitados, não se registando particular pressão no sistema hospitalar. Esta quarta-feira, 56 pessoas morreram com esta doença, menos sete do que o registado no dia anterior, o que reduz a média de número de morte diárias nos últimos sete dias para 45,9.

Duas das 46 vítimas mortais anunciadas pelo boletim da DGS tinham entre 40 e 49 anos (um homem e uma mulher), mas a maioria encontrava-se na faixa etária dos mais de 80 anos (23 homens e 17 mulheres, num total de 40).

Também ao nível dos internamentos o cenário mantém-se controlado. Embora o número de internados em enfermaria tenha aumentado esta quarta-feira, com mais cinco internamentos, em UCI há precisamente menos cinco internados. Ao todo, são 149 os doentes com Covid nestas unidades. Mantém-se a tendência de descida dos casos graves, que vem a decrescer desde o dia 17 de janeiro.

Todos estes dados devem ser tidos em conta com duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.