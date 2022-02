A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve entre segunda e terça-feira cinco pessoas, com idades entre os 27 e os 51 anos, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, por suspeita de tráfico de droga e apreendeu 13 quilos de heroína.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta, em comunicado, que o inquérito criminal culminou com as detenções e foi iniciado em maio de 2021 na sequência de “um fluxo anormal de toxicodependentes a dois estabelecimentos comerciais no concelho da Amadora”.

“Confirmando-se que esta afluência tinha como propósito a aquisição de estupefaciente e sendo possível apurar que este era vendido nos referidos estabelecimentos e que ambos tinham uma proveniência comum, a investigação permitiu esclarecer que uma terceira pessoa investigada tinha uma rede estruturada e composta por pessoas da sua família e de confiança, as quais faziam desta atividade modo de vida“, conta a PSP.

No âmbito da investigação, a PSP realizou mandados de busca domiciliária, tendo detido em flagrante delito o autor do transporte da droga. Na sequência das buscas, a PSP apreendeu 130.482,1 doses individuais de heroína, 479,4 doses individuais de cocaína, 3.502,89 gramas de produto indeterminado, 13 telemóveis, um revólver, uma arma de fogo calibre 7.65 milímetros, 60 munições calibre .38, 112 munições calibre .32, duas munições de calibre 6.35 milímetros e 13.125 euros. Foram ainda apreendidas duas viaturas e duas prensas e outros artigos relacionados com o tráfico de droga.

Os detidos, alguns já identificados pela prática deste tipo de crime e até com condenações anteriores, aguardam apresentação a interrogatório no Tribunal da Amadora, para aplicação das medidas de coação.