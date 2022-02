Um homem com 81 anos morreu esta quarta-feira, numa aldeia do concelho do Sabugal, em consequência do capotamento de um trator agrícola, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, tratou-se do “capotamento de um trator que estava a lavrar em terreno privado”, na freguesia de Baraçal, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda.

O alerta para a ocorrência, na localidade de Pissarrão, na freguesia de Baraçal (Sabugal), foi dado pelas 13h34, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).

O acidente está a ser investigado por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Estiveram no local do acidente 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, da GNR e do INEM, de acordo com a fonte do CDOS da Guarda.