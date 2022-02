Iggy Azalea, Todrick Hall, Melanie C, Peaches, Blaya e Little Boots são alguns dos nomes da música anunciados esta quarta-feira para o Festival de Música LGBT+, evento marcado para acontecer entre 1 e 3 de julho, no Porto.

O LGBT+ Music Festival é a “celebração do amor e da música” e está marcado para decorrer entre os dias 1, 2 e 3 de julho deste ano, na cidade do Porto, lê-se no sítio da internet do evento.

A cidade do Porto foi escolhida, porque venceu o “‘World Travel Awards! Best European Destination’ durante quatro anos consecutivos”, e porque é um dos destaques na “lista do Património Mundial da UNESCO desde 1996”, explica a organização do festival inclusivo.

“Intitulado como World’s Leading City Break Destination em 2020, o Porto e a margem do Douro foram os locais eleitos para receber o LGBT+ Music Festival. O Pop e o amor vão unir-se numa das cidades mais antigas e carismáticas da Europa, conhecida pelo seu vinho, pela gastronomia, arquitetura e hospitalidade”, lê-se no sítio da internet do evento.

No alinhamento dos concertos, a organização tem em destaque Iggy Azálea, Todrik Hall, Melanie C, Peaches, Little Boots, Blaya, Jodie Harsh, Bimini, Elisa Legsdina, Sammy Jo e The Illustrious. A organização refere que vai anunciar mais artistas “brevemente”.

O festival de música LGBT+ assume ser uma “celebração”. “Mais do que um festival, somos uma celebração. Este é o momento de abraçar e elevar a diversidade da comunidade LGBTQIA+. Mais do que um festival, trabalhamos para ser um lugar seguro para quem acredita que a identidade e sexualidade têm multiplicidades de expressão. Mais do que um festival, somos um encontro onde a música é o guia para enviar uma mensagem em alto e bom som para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade: ‘Tu não estás sozinho. Pertences aqui'”.

As pré-reservas dos bilhetes já estão disponíveis no sitio da internet.