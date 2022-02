Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jornal New York Times anunciou na segunda-feira que adquiriu o Wordle, o jogo que se tornou um fenómeno na internet nos últimos meses, e no qual uma vez por dia os utilizadores têm seis hipóteses de adivinhar uma palavra de cinco letras.

O anúncio foi feito esta segunda-feira e o montante da compra do jogo não foi revelado, sabendo-se apenas que o valor estará “entre os sete dígitos”.

Inicialmente, o jogo permanecerá gratuito, para os jogadores novos e para os já existentes, mas não existem “planos para o futuro”.

Neste momento, estamos focados em adicionar valor ao nosso público existente, ao mesmo tempo em que apresentamos os nossos jogos a um público totalmente novo que demonstrou o seu amor por jogos de palavras”, disse Jordan Cohen, diretor executivo do New York Times, em comunicado citado pela CNN.

O jornal tem mais de um milhão de assinaturas em jogos, como as palavras cruzadas, e quer aumentar o número de subscrições para 10 milhões em 2025. A compra do Wordle faz parte da estratégia e reflete a crescente importância dos jogos para o New York Times.

O Wordle é um jogo relativamente recente, lançado em outubro de 2021 pelo engenheiro de software Josh Wardle. O objetivo do jogo é adivinhar uma palavra mistério com cinco letras, em apenas seis tentativas. A cada dia, a palavra muda.

Na rede social Twitter, o britânico residente em Nova Iorque reagiu ao sucesso do Wordle escrevendo que é “importante continuar a proporcionar uma ótima experiência” aos utilizadores.

Na nota, o engenheiro garante estar a trabalhar com o New York Times para garantir que os jogadores de Wordle mantêm as suas vitórias quando o jogo passar para o site do jornal.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

De acordo com o The New York Times, cerca de 300 mil pessoas jogavam Wordle no início mês de janeiro, mas o jornal garante que o número estará agora nos milhões.