A leitura de sentença do secretário-geral do PSD, José Silvano, foi adiada para 7 de fevereiro, às 15h30, porque a juíza do processo está com Covid-19, avança a CNN.

José Silvano e a deputada Emília Cerqueira iam conhecer esta quarta-feira de manhã a sentença do julgamento em que ambos estão acusados de dois crimes de falsidade informática no chamado processo “das presenças fantasma” no Parlamento.

Nas alegações finais, a 17 de janeiro, o procurador do Ministério Público considerou provada a narrativa da acusação e pediu a condenação dos dois deputados, mas sem quantificar a medida de pena ou a sanção a aplicar.

A acusação entende que Emília Cerqueira, que introduziu os códigos de acesso do secretário-geral do PSD no sistema informático do plenário, assinalando a presença do deputado, sabia que José Silvano estava ausente da Assembleia da República. Isto terá acontecido nos dias 18 e 24 de outubro de 2018, de acordo com o processo.

Os advogados de defesa dos deputados pediram, nas alegações finais, a absolvição dos seus constituintes, considerando, entre outros pontos, que não estão preenchidos os requisitos de crime de falsidade informática, que exige engano e falsidade, argumentando que Emília Cerqueira acedeu de forma autorizada ao sistema informático com a senha do secretário-geral do PSD para registar a sua presença.