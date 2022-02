Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mason Greenwood foi esta quarta-feira libertado sob fiança. O jogador do Manchester United, que estava detido desde domingo, continua sob investigação e é suspeito de agressão sexual, violação e ameaças de morte à ex-namorada, a modelo Harriet Robson.

Esta terça-feira, a polícia de Manchester tinha indicado que Greenwood, de 20 anos, ia permanecer detido depois de terem surgido suspeitas de havia ameaçado de morte a ex-namorada — uma alegação que se somou às de agressão sexual e violação que motivaram a detenção do avançado inglês no fim de semana. Ainda assim, o jogador foi então libertado mediante o pagamento de uma fiança, cujo valor não foi revelado.

De recordar que Mason Greenwood, que esta temporada levava seis golos em 24 jogos pelo Manchester United, foi suspenso de todas as atividades por parte do clube até que a investigação conheça algum desenvolvimento. O avançado foi detido no domingo depois de Harriet Robson, modelo de 22 anos que namorou com o jogador, ter publicado vídeos, fotografias e áudios no Instagram onde o acusa de a agredir. “Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood verdadeiramente faz comigo”, foi como introduziu a partilha, para depois publicar imagens em que aparece com o rosto a sangrar, lavada em lágrimas, e com braços, pernas e ancas cobertos de nódoas negras.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num áudio, gravado em outubro de 2021, é possível ouvir Harriet Robson e um homem, que se presume que seja Mason Greenwood, naquele que será um dos episódios que levou à detenção do jogador, e que tem sido traduzido pela imprensa de todo o mundo. Apesar das recusas da namorada, que lhe diz que não quer ter sexo com ele, o homem insiste. “Abre as pernas, abre as pernas, Harriet! (…) Não quero saber se queres ter sexo comigo, ouviste? Pedi-te com modos e não quiseste. Pedi-te com modos e não quiseste. O que é que queres que eu faça mais? Empurra-me mais uma vez e vais ver o que te acontece.”

À BBC, a polícia de Manchester confirmou que foi alertada para “imagens e vídeos publicados nas redes sociais por uma mulher a relatar incidentes de violência física”. Acrescentou ainda: “Podemos confirmar que um homem na casa dos 20 foi detido por suspeita de violação e agressão”.

Para além de a Nike já ter cortado todas as ligações comerciais que tinha com Mason Greenwood, que era patrocinado pela marca norte-americana, a EA Sports também anunciou nas últimas horas que o jogador foi excluído de todos os produtos relacionados com o jogo FIFA. O Manchester United, por seu lado, eliminou o nome do avançado da lista de pesquisa do site da loja oficial e já não vende qualquer peça de merchandising com o nome de Greenwood.