O jornalista vietnamita Nguyen Van Hoa encabeça a lista de fevereiro da One Free Press Coalition, uma associação de meios que denuncia mensalmente os casos mais urgentes de ataques a estes profissionais.

A lista de fevereiro é centrada nos radialistas.

Nguyen Van Hoa, que trabalha para a emissora Radio Free Asia, foi condenado a sete anos de prisão efetiva e a outros três de prisão domiciliária, por publicar “propaganda contra o governo”, bem como “distorcer a realidade” e difamar as autoridades.

A coligação garante que o jornalista foi colocado em isolamento e sofreu abusos físicos na prisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A lista inclui também o apresentador e comentador de radio Wan Yiu-sing, que cobre temas políticos na China e em Hong Kong para o canal de rádio D100, transmitido por internet.

Wan foi detido em fevereiro de 2021, coincidindo com a campanha de repressão do movimento democrático em Hong Kong, e continua a aguardar em prisão o seu julgamento, sob as acusações de sedição e lavagem de dinheiro.

A lista inclui igualmente os jornalistas Thomas Awah Junior, dos Camarões, John Wesley Amady e Wilguens Louis-Saint, do Haiti; Htet Htet Khine, da Birmânia; Frenchie Mae Cumpio, das Filipinas; Svetlana Prokopyeva, da Federação Russa; April Ehrlich, dos EUA; Gulchehra Hoja, sino-norte-americana, e Fernando Solijón, também das Filipinas.

A One Free Press Coalition realçou que, segundo a UNESCO, a rádio continua a ser o meio mais popular a nível mundial no consumo de notícias.

Segundo o Comité de Proteção de Jornalistas (CPJ, na sigla EM Inglês), citado também pela One Free Press, “em alguns países ditatoriais, como Venezuela, tem havido uma descida continuada do número de estações de rádio como consequência da repressão”.

A One Free Press recorda que o CPJ documentou desde 1992 pelo menos 275 assassinatos de jornalistas relacionados com o trabalho destes e, em 2021, foram assassinados 19 jornalistas de rádio.

Entre as dezenas de associados da One Free Press Coaliton estão as agências Bloomberg, Efe, Reuters e AP, a televisão Al Jazeera, os meios europeus Corriere Della Sera, De Standaard, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung e EURACTIV, os ‘económicos’ The Financial Times, Forbes e Fortune, a revista TIME ou ainda o The Washington Post.

A One Free Press tem como parceiros o Comité de Proteção dos Jornalistas e a Fundação Internacional das Mulheres nos Meios.