Nuno Santos é o novo diretor de informação da TVI, “acumulando essa tarefa com a Direção da CNN Portugal”, no âmbito da “reestruturação” do canal, anunciou a Media Capital num comunicado interno, a que Observador teve acesso. Para já não se sabe quem acompanhará Nuno Santos, nem o destino do diretor de informação cessante, Anselmo Crespo.

A nota do conselho de administração da empresa limita-se a dizer que a composição da equipa será “anunciada em breve”. Também agradece “à direção cessante a dedicação ao longo dos últimos 18 meses”, dedicando uma “particular palavra de agradecimento a Anselmo Crespo, com quem o Grupo continua a contar.”

Até aqui, a direção da TVI era composta também pelos jornalistas Pedro Mourinho, Pedro Benevides, Lurdes Baeta e Joaquim Sousa Martins.