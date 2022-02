Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2016, na Escócia, David Goodwillie foi considerado culpado de ter violado uma rapariga cinco anos antes. Por se tratar de uma acusação civil, levada a cabo pela própria vítima, Goodwillie não foi condenado a qualquer pena de prisão efetiva e limitou-se a pagar 100 mil libras pelos danos causados. Agora, David Goodwillie foi contratado pelo Raith Rovers, um clube do segundo escalão do futebol escocês — e a reação do universo ligado da equipa não poderia estar a ser pior.

O avançado de 32 anos, que é internacional pela Escócia, foi associado ao Raith Rovers ao longo das últimas semanas e os adeptos, assim como a grande maioria dos funcionários do clube, foram demonstrando preocupação com a possibilidade de este acabar mesmo por ser contratado. Quando a hipótese se tornou uma realidade, na segunda-feira, a capitã da equipa feminina anunciou que vai rescindir por não querer “ter nada a ver” com David Goodwillie.

“Depois de 10 longos a jogar pelo Raith, é devastador que tenha de desistir agora porque decidiram contratar alguém assim. Não quero ter nada a ver com isto! Foi bom ser capitã do Raith enquanto durou”, escreveu Tyler Rattray no Twitter. Já Val McDermid, autora de vários bestsellers e conhecida adepta do Raith Rovers, garantiu que vai terminar todas as ligações que a uniam ao clube — incluindo o facto de o seu site pessoal ser o principal patrocinador nas camisolas da equipa.

“Esta manhã, terminei o meu apoio ao Raith Rovers, que tinha durado durante toda a minha vida, depois da contratação do violador David Goodwillie. Cancelei o patrocínio da camisola da próxima temporada depois desta transferência nojenta e miserável. Isto destrói qualquer ideia de comunidade ou de clube de família. O Goodwillie nunca expressou qualquer réstia de remorsos pela violação que cometeu. A sua presença em Starks Park é uma mancha para o clube. Vou rasgar o meu bilhete de época. Isto parte o meu coração e o de muitos outros adeptos”, adiantou a escritora, também no Twitter.

Entretanto, o treinador do Raith Rovers procurou evitar as polémicas e limitou-se a dizer que David Goodwillie tem “provas dadas como goleador”. “Contratá-lo vai ser crucial na demanda do clube para chegar à Premiership. É uma grande contratação para o Raith Rovers, enquanto clube, porque o David é o melhor marcador em toda a Escócia”, explicou John McGlynn, referindo-se ao facto de o clube estar na corrida pela promoção ao principal escalão do futebol escocês. Já o próprio Raith Rovers, em comunicado, lembrou que o avançado já tinha representado o clube anteriormente e garantiu que “respeita por completo” as críticas à contratação.

“Embora reconheçamos a gravidade do que aconteceu há 10 anos, enquanto clube apoiamos e encorajamos por completo a reabilitação, e muitos fatores influenciaram esta contratação. Mas, antes de tudo o resto, esta foi uma decisão relacionada com futebol”, pode ler-se na nota do emblema de Fife.

David Goodwillie começou a carreira no Dundee United, onde realizou toda a formação e até conquistou uma Taça da Escócia, e passou então pelo Raith Rovers a título de empréstimo em 2007/08. Seguiu-se o Blackburn Rovers, com novas cedências ao Crystal Palace, ao próprio Dundee e ao Blackpool, e depois o Aberdeen e o Plymouth Argyle. Antes de assinar pelo Raith Rovers, o avançado estava há cinco épocas no Clyde, que atualmente atua no terceiro escalão do futebol escocês.

Em janeiro de 2011, quando ainda estava no Dundee, David Goodwillie e o colega David Robertson foram acusados de violar Denise Clair. Devido a falta de prova, o Ministério Público escocês acabou por não prosseguir com uma acusação criminal. Já em 2016, Clair avançou com um processo civil contra Goodwillie e Robertson, algo que nunca tinha acontecido na Escócia, e um juiz determinou que os dois jogadores eram culpados de violação, ordenando o pagamento de 100 mil libras em compensações. David Robertson acabou a carreira e David Goodwillie deixou o Plymouth Argyle, onde jogava na altura, assinando depois pelo Clyde. Os dois atletas ainda recorreram mas, em novembro de 2017, três juízes voltaram a dar razão a Denise Clair.