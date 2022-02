Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O número de pensões atribuídas desceu de forma significativa nos dois anos de pandemia, tanto na Caixa Geral de Aposentações como no regime geral da Segurança Social, noticia o Jornal de Negócios (artigo para assinantes). Não é a primeira vez que acontece, mas razões são diferentes das vezes anteriores.

No primeiro caso, as pensões por velhice e invalidez que deixaram de ser atribuídas cresceram 22%; no segundo, 13%. O valor mais alto foi registado em 2021, quando se registou um aumento de 8,4% em relação a 2019 e de 22% em relação a 2020. Este é também o mais alto da série que começa em 2012.

A situação não é inédita, tendo ocorrido também em 2018. Nesse ano, o número de novas pensões atribuídas foi especialmente baixo (menos de 11 mil) e o de pensões cessadas foi muito elevado (13 mil). Nestes últimos dois anos, a razão foi de outra ordem: o aumento da mortalidade provocada pela pandemia do coronavírus.

De acordo com o Jornal de Negócios, os dados da Segurança Social revelam a mesma tendência — o número de pensões atribuídas em 2021 (74 mil) ficou abaixo das que deixaram de ser atribuídas por falecimento (78 mil).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É a terceira vez que isso acontece nos últimos dez anos, mas, tal como no caso da Caixa Geral de Aposentações, nos anos anteriores a diferença foi atribuída a um número particularmente baixo de pensões atribuídas e não à morte dos pensionistas.

Fonte oficial do Ministério da segurança Social adiantou ao Jornal de Negócios que “a mortalidade decorrente da pandemia” pode ser “um dos fatores para este resultado”. Segundo os números divulgados, consultados pelo jornal, em 2021 morreram 71.174 pensionistas, o número mais alto da série que começa em 2011 e o maior crescimento em pelo menos dez anos.