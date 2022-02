Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da CNN e diretor da divisão noticiosa e desportiva da WarnerMedia, Jeff Zucker, demitiu-se do cargo esta quarta-feira. A decisão foi tomada com base no facto de manter uma relação amorosa consensual com uma colega, que de acordo com as regras da empresa devia ter sido comunicada internamente ao departamento de recursos humanos.

A notícia foi confirmada pelo próprio, num comunicado enviado aos colegas, a que o New York Times teve acesso. Nele, Zucker explica que a empresa ficou a saber do seu relacionamento durante a investigação ao caso de Chris Cuomo, o jornalista da CNN despedido por ter colaborado na estratégia de comunicação do irmão, o governador de Nova Iorque Andrew Cuomo.

“No âmbito da investigação ao caso de Chris Cuomo na CNN, foi-me perguntado se mantinha uma relação consensual com a minha colega mais próxima, alguém com quem trabalho há mais de 20 anos”, escreveu Zucker. “Reconheci que a relação evoluiu nos últimos anos. Estava obrigado a ter informado [a empresa] quando a relação começou, mas não informei. Errei.”

Segundo a CNN, Zucker mantinha uma relação com Allison Gollust, responsável máxima pelo marketing da CNN. Gollust mantém-se na empresa e enviou também o seu próprio comunicado, onde explica que a relação entre os dois “mudou durante a Covid” e diz lamentar não ter informado a empresa.

Jason Kilar, CEO da WarnerMedia, já informou os trabalhadores da empresa que será anunciado o substituto de Zucker, que lidera a CNN desde 2013, brevemente.

A demissão do presidente surge numa altura em que a CNN está à beira de lançar um serviço de streaming, o CNN+, e em que a WarnerMedia está em fusão com a empresa Discovery.