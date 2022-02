A Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, anunciou esta quarta-feira o lançamento do Portal dos Serviços Online, através do qual são disponibilizados serviços de várias áreas de atividade e agilizados processos.

“Este portal de serviços “online” é a parte mais visível de todo um trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos ao nível da modernização administrativa e de criar condições diferenciadas para a comunicação com aqueles a quem servimos em primeiro lugar”, referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente do município, João Lobo.

O Portal dos Serviços Online é uma plataforma que agiliza as interações entre a autarquia e os munícipes, entidades associativas e empresas, disponibilizando-se por esta via um conjunto de requerimentos e serviços de várias áreas de atividade e permitindo um acompanhamento de toda a comunicação entre as partes. “Desta forma, será também possível a quem não resida no concelho e precisa contactar com os serviços municipais, em seu nome ou dos seus familiares, utilizar esta ferramenta a qualquer hora e em qualquer lugar”, sublinhou o autarca.

Contrato da água, comunicação das leituras do contador, bolsas de estudo, inscrição em atividades desportivas, apoios no âmbito das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) ou o cartão social são apenas alguns dos serviços disponibilizados, numa plataforma que irá continuar a crescer com novas funcionalidades ao longo do tempo.

Este é um importante passo na modernização administrativa do município de Proença-a-Nova, na agilização de processos e no acesso ao histórico de comunicação, segundo João Lobo. De uma forma geral, a plataforma permite submeter requerimentos e elementos instrutórios, acompanhar a tramitação e evolução de requerimentos e processos e consultar dados e processos submetidos.

Para usufruir de todas as funcionalidades disponibilizadas, o utente precisa de se registar como utilizador. Para o efeito, está disponível um documento que explica as diferentes fases deste primeiro passo que pode ser realizado com recurso ao cartão do cidadão ou à chave móvel digital .É ainda necessário incluir documentos que comprovem a identificação e morada e assinar o contrato de adesão. Depois de concluída esta fase, a autenticação deve ser efetuada com NIF, palavra-passe, chave móvel digital ou cartão do cidadão.

Para além do Portal dos Serviços Online (https://servicosonline.cm-proencanova.pt/), os serviços municipais estão disponíveis de forma presencial no Balcão Único de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 (aberto à hora de almoço) ou pelo email bunico@cm-proencanova.pt .