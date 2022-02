Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O último a ser recebido em Belém antes da indigitação do primeiro-ministro foi o PS, vencedor das legislativas com maioria absoluta. O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, repetiu várias vezes a ideia de dialogar, apesar da maioria absoluta conquistada. E recusou-se falar de quaisquer outros temas: regresso dos quinzenais, um vice-presidente da Assembleia da República do Chega e também sobre a constituição do futuro Governo. O PS é quem tem maioria para decidir, no Parlamento, sobre os dois primeiros temas que não são unânimes nos partidos (PSD, Chega e IL) que estiveram esta quarta-feira em Belém.

Os PS saiu da reunião com o Presidente da República a garantir “vontade inequívoca do PS para uma cultura de diálogo”, depois de os portugueses terem manifestado “confiança absoluta na personalidade escolhida de forma tão expressiva”. Depois fez o que Costa já tinha feito no discurso de vitória, repetindo que “o PS tem desta maioria absoluta um sentido pleno de responsabilidade para promover o diálogo político e social, para construir com a sociedade portuguesa os consensos necessários para que o país continue a avançar e a vontade de manter um espírito de solidariedade institucional”. “Compete aos que têm funções executivas respeitar e saber ouvir os contributos construtivos que as minorias políticas venham a dar”, acrescentou ainda sobre esta promessa de diálogo.

Regresso dos debates quinzenais divide direita

Dos partidos à direita, o PSD é o único que recusa o regresso dos debates quinzenais à Assembleia da República, ainda que a próxima legislatura tenha uma maioria absoluta do PS. Rui Rio assegura que não mudou de ideias relativamente ao momento em que aprovou o fim destes debates. O PS remete o assunto para o Parlamento que só toma posse depois do apuramento final dos resultados eleitorais estarem publicados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Com maioria absoluta, concordo que o escrutínio deve ser mais apurado. O escrutínio e fiscalização do Governo, não o espetáculo parlamentar para abrir telejornais, que isso não é escrutínio nenhum”, atirou o líder social-democrata, argumentando que, por outro lado, as equipas ministeriais têm de estar “mais assiduamente no Parlamento porque a maioria anterior do PS é de má memória”.

À saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura tinha assumido uma posição totalmente oposta e tinha apelado ao regresso dos quinzenais. “Não deixaremos que nos negócios públicos se repitam os erros das maiorias absolutas do passado, que o Parlamento seja menorizado ou secundarizado, vamos propor o retorno imediato dos debates quinzenais e o próprio PS dava um bom sinal ao país em aceitar o regresso destes debates num cenário de maioria absoluta e não vamos abdicar que o dinheiro e fundos da UE tenham aplicação nas pensões, salários, fim das portagens e valorização das forças policiais”, afirmou o líder do Chega.

Também a Iniciativa Liberal pretende que os debates quinzenais regressem à Assembleia da República, com o intuito de haver um “escrutínio muito mais apertado” à maioria absoluta do PS.

“Uma maioria absoluta tem de dar lugar a um escrutínio muito mais apertado do que tem sido feito até aqui: escrutínio político no Parlamento — portanto vamos propor uma alteração ao regimento da AR para reintroduzir de imediato os debates quinzenais — e escrutínio da aplicação dos fundos do PRR e de outros fundos estruturais para não correr o risco de, com uma maioria absoluta, os fundos serem mal baratados e resultarem numa montanha de dívida”, disse o líder da IL, enquanto anunciou que iria propor uma alteração do regimento do Parlamento.

A vice-presidência do Chega na Assembleia da República

André Ventura acredita que “não passa de uma polémica de poeira” e realçou que um chumbo dos nomes do partido “era a prova de que há um boicote tremendo ao Chega, injustificado”.

“O regimento é muito claro, diz que os quatro maiores partidos indicam o vice-presidente, tem sido sempre assim, acho que nenhum português compreenderia que entrássemos numa maratona de votações no dia da instalação porque os partidos bloqueiam o vice-presidente indicado pelo Chega”, disse à saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

E foi ainda mais longe: “Haver um boicote a todo e qualquer nome que o Chega indique parece-me uma coisa que ninguém em Portugal compreenderia e partidos ficariam muito mal.” “Isto é uma democracia, não é uma tirania“.

Questionado sobre o tema, Rui Rio admitiu que terá de avaliar o assunto “com atenção” e que não conhece os deputados do partido, com exceção de André Ventura. Mas sobre se há ou não legitimidade na vice-presidência do Chega na Assembleia da República, não tem dúvidas: “Em termos regimentais, seguramente. Há uma votação, o povo votou e deu uma dada hierarquia, não há que distorcer o que o povo votou. É a democracia, respeitamos os resultados.”

O líder do PSD referiu ainda que “a posição dos partidos não é muito relevante” porque os vice-presidentes do Parlamento “são eleitos com voto secreto”. “Mesmo que os partidos tenham uma dada posição, nada garante que deputados não vote como entende”, explicou. No PS, o assunto foi — tal como os debates quinzenais — remetido para o Parlamento, quando este estiver a funcionar. José Luís Carneiro foi questionado sobre os dois assuntos, mas disse sempre que esses não foram temas tratados na audiência com Marcelo.

Pouco antes, João Cotrim Figueiredo tinha recusado dar uma opinião definitiva, mas deixava tudo em aberto: “Eu tenho a minha opinião, que vou partilhar com eles [deputados] e que penso que será acolhida e nesse caso terei todo o gosto em partilhar convosco. Mas posso adiantar que não somos propriamente um partido como os outros, como a nossa história recente já prova.”

Da “verdadeira oposição” ao “homem com algum humor”

O Chega foi recebido pela primeira vez em Belém desde que é a terceira força política nacional e assumiu-se como a “verdadeira oposição” do PS, ao aproveitar o momento de incerteza do PSD para prometer ser a chave de controlo da maioria absoluta socialista enquanto os sociais-democratas estão naquilo a que chamou um processo de “reorganização”.

É num cenário de “reconstrução da direita” e de “reconfiguração do Parlamento” que o Chega vê espaço para crescer e, como tal, André Ventura deixou uma certeza: o Chega assumirá uma “posição de liderança da oposição enquanto o PSD não se reorganizar”. O líder do partido nacionalista disse-o quase como um avocar de responsabilidades após serem conhecidos os resultados eleitorais.

“Deixámos [ao Presidente da República] a garantia de que com o Chega como terceiro maior partido e enquanto o PSD não se reconfigura e não define lideranças, nós seremos a oposição que o país precisa, que não deixaremos os erros de José Sócrates serem repetidos, vamos estar vigilantes”, assegurou o líder do Chega. Mas também deixou a certeza de que o fará de forma não radical: “Com total lealdade institucional e respeito pelas regras, vamos fazer verdadeira oposição.”

Questionado sobre a posição do Chega sobre o partido ficar como líder da oposição, o presidente do PSD reiterou que “André Ventura é um homem com algum humor”. “O PSD representa quase 1/3 dos portugueses, é muito maior do que o Chega, tem um presidente e fará a oposição que deve fazer, não há espaços em branco”, defendeu Rui Rio.

O desafio da IL ao PS para não “faltar ao diálogo”

Depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, João Cotrim Figueiredo alerta para esta ser a “legislatura mais longa da história da democracia”, de quatro anos e nove meses e lembra que é preciso mais escrutínio no Parlamento e nos fundos, nomeadamente do PRR.

Mais do que isso, Cotrim Figueiredo lançou ainda um desafio ao PS para “ver se o partido está a falar a sério quando diz que uma maioria absoluta não vai implicar falta de diálogo”. “Desafiamos o PS a dialogar connosco porque vamos apresentar um projeto de lei da nova lei de bases da saúde que contemple as possibilidade da reforma profunda do SNS”, frisou, apontando este como um momento fundamental para perceber se os socialistas querem dialogar e deixaram de “depender da extrema-esquerda”.

Além disso, a comitiva da IL que se reuniu com o Presidente da República crê ser uma “boa altura” para levantar o tema da revisão do sistema eleitoral, dando como exemplo os “problemas” de quem votou no estrangeiro. “É um sistema que não pode continuar e que deixou 680 mil pessoas sem representação no Parlamento”, criticou, dizendo tratar-se de um “problema sério de representatividade democrática”.

Neste sentido, a IL pretende ainda que sejam revistos pontos como o dia de reflexão, a obrigatoriedade de as eleições terem de ser ao domingo ou ao feriado, mas também levanta questões sobre o voto antecipado.