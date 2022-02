Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Santander Portugal fechou o exercício de 2021 com lucros de 298,2 milhões, o que compara com os 296 milhões de euros que tinham sido ganhos no ano anterior. É uma subida de 0,9% em relação ao resultado obtido em 2020 por parte do banco liderado por Pedro Castro e Almeida, presidente-executivo que esta quarta-feira está a apresentar os resultados em Lisboa – apenas presencialmente – e a falar aos jornalistas sobre o “pós-pandemia” para o banco e para o setor.

“Em 2021, o resultado líquido do Banco Santander registou um crescimento ligeiro face ao período homólogo”, afirma o banco, salientando que “este foi mais um ano marcado pela pandemia e pelo seu impacto na economia, e foi também um ano em que consolidámos a implementação de um profundo processo de transformação que nos permitirá enfrentar os desafios do futuro de forma mais robusta”.

O banco assinalou que atingiu um milhão de “clientes digitais”, no mesmo ano em que os depósitos aumentaram 6,8%.

“Em relação a 2022, estamos otimistas. Temos consciência dos desafios que temos pela frente, bem como das nossas capacidades e da estratégia implementada para, neste momento ímpar de recuperação económica, continuarmos a desenvolver o nosso propósito de ajudar as pessoas e as empresas a prosperar”, afirma o Santander Portugal.