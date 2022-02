Os passageiros transportados pelas companhias aéreas do grupo açoriano SATA cresceram em janeiro 81% relativamente ao mesmo mês de 2021, aproximando-se dos números pré-pandemia de covid-19, revelou esta quarta-feira a empresa.

Em comunicado, o grupo da companhia aérea açoriana destaca que a SATA Air Açores e a Azores Airlines “chegaram ao final de janeiro 2022 com um crescimento de 81% no total de passageiros transportados”, quando comparado com janeiro de 2021.

“Este crescimento de tráfego divide-se de forma relativamente consistente por ambas as companhias aéreas. Com estes níveis de crescimento, os números de passageiros transportados pré-pandemia já se encontram a muito curta distância”, salienta a empresa.

O crescimento de tráfego verificado “foi igualmente acompanhado de um novo recorde de pontualidade alcançado”.

“No total do grupo, SATA Air Açores e Azores Airlines alcançaram uma taxa de pontualidade média, em janeiro de 2022, de 93%, seis pontos percentuais acima dos 87% de 2021”, observa.

De acordo com a empresa, tal concorre “para a afirmação da estratégia de consolidação de uma operação aérea de excelência que sirva os passageiros e, ao mesmo tempo, minimize a estrutura de custos para as companhias”.

As companhias aéreas do grupo SATA transportaram em dezembro de 2021 97 mil passageiros, um acréscimo de 3.471 passageiros quando comparado com o melhor ano de sempre, 2007, anunciou a operadora no fim de 2021.

Em nota de imprensa, o grupo recordou que “já em outubro de 2021, as companhias aéreas do grupo SATA – SATA Air Açores e Azores Airlines – haviam alcançado um recorde histórico no número de passageiros transportados”.

De acordo com a SATA, o “feito voltou a registar-se em dezembro 2021, visto que as companhias aéreas chegaram ao final do mês com mais de 97 mil passageiros transportados, um acréscimo de 3.471 passageiros, quando comparado com 2007, ano em que o mês de dezembro foi destacado como tendo sido, até à data, o melhor de sempre na história no que respeita ao número de passageiros transportados”.

Em termos comparativos com o período homólogo de 2020, registou-se um acréscimo de 92,4%.

A Azores Airlines opera de e para fora do arquipélago, enquanto a SATA Air Açores efetua ligações interilhas.