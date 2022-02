Uma equipa sem voz que se mexe ao som de silêncio e pouca gente (a crónica do Benfica-Gil Vicente)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na antecâmara da final da Taça da Liga, quando se fizeram todas as antecipações ao dérbi entre Benfica e Sporting, praticamente todos os analistas e entendidos na matéria tinham uma linha de pensamento comum: os encarnados tinham muito mais a perder do que os leões. E era fácil perceber porquê, entre a cada vez maior probabilidade de esta ser mais uma temporada vazia de títulos, a escassa qualidade exibicional e até a aparente ausência de um plano desportivo concreto e preparado para o futuro. No fim, o Benfica perdeu mesmo. Mas a expectável onda de repercussões, na verdade, revelou-se um preocupante silêncio.

Logo à partida, o quase silêncio de Nélson Veríssimo. Nas declarações depois da final perdida para o Sporting, tanto na flash interview como na conferência de imprensa, o treinador mostrou-se algo apático, analisou o jogo de forma curta e literal e não quis alongar-se em explicações ou justificações para uma partida em que o Benfica esteve a ganhar e acabou por perder. Depois, o silêncio de Rui Costa. Entre as escorregadelas da equipa, tanto no Campeonato como na Taça da Liga, as exibições pouco conseguidas e as críticas dos adeptos, Veríssimo tem sido a primeira e única cara do Benfica e o presidente ainda não apareceu em nenhuma circunstância para explicar aos adeptos o que se está a passar. Por fim, o total silêncio no mercado de transferências. A arrumação foi feita, com as saídas de Ferro, Gedson e Cádiz, mas a entrada do adolescente Tiago Coser, diretamente para a equipa B, foi uma nota de rodapé de uma janela de transferências em que os encarnados foram simples observadores.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Gil Vicente, 1-2 20.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, André Almeida (Lázaro, 66′), Otamendi, Vertonghen (Radonjic, 77′), Grimaldo, Paulo Bernardo, Weigl, Meïté (João Mário, 45′), Diogo Gonçalves (Rafa, 45′), Gonçalo Ramos, Everton (Henrique Araújo, 66′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Pizzi, Taarabt, Morato Treinador: Nélson Veríssimo Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes, Talocha (Henrique Gomes, 90+1′), Pedrinho, Aburjania (Hackman, 88′), Fujimoto (Matheus Bueno, 83′), Leautey (Bilel, 90+1′), Fran Navarro, Samuel Lino Suplentes não utilizados: Brian, Diogo Silva, Boubacar, Calero, Jean Irmer Treinador: Ricardo Soares Golos: Samuel Lino (11′), Aburjania (64′), Gonçalo Ramos (88′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Vertonghen (8′), a Fran Navarro (26′), a Otamendi (30′), a João Mário (53′), a Zé Carlos (68′), a Andrew (74′)

Era assim, no meio do silêncio e tanta gente como um dia cantou Maria Guinot, que o Benfica recebia o Gil Vicente esta quarta-feira. A meio da semana, dias depois de o FC Porto ter vencido o Marítimo no Dragão, os encarnados estavam obrigados a ganhar para não abrirem ainda mais o fosso para os principais rivais. Contra a equipa sensação do Campeonato, um conjunto de Ricardo Soares que visitava a Luz no quinto lugar e sem perder há mês e meio, Veríssimo precisava de dar respostas na sequência da derrota na final da Taça da Liga e de uma inércia no mercado que pareceu um abdicar dos objetivos ainda possíveis. Ainda que, para o treinador, o plantel não precise de alterações.

“Na nossa opinião, não ficou a faltar nada. Saíram dois jogadores, o Ferro e o Gedson. Tínhamos um plantel com 27 jogadores, dois deles com lesões de longa duração [Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho]. Com as duas saídas, passámos para 23. Com uma ou outra lesão, trabalhamos com 22/23 jogadores. Sabemos o que estamos a fazer. O plantel tem qualidade e um número de elementos que se ajusta às necessidades e à competitividade que queremos. As coisas correram como tínhamos previsto e como estava planeado. Acreditamos muito na qualidade que existe aqui, que os jogadores que continuam são suficientes e têm qualidade para enfrentar os desafios até ao final da Liga, independentemente das decisões dos nossos concorrentes mais diretos”, disse o técnico na antecâmara da partida com os gilistas, referindo-se às contratações de Marcus Edwards e Slimani por parte do Sporting e de Stephen Eustáquio, Galeno e Rúben Semedo por parte do FC Porto.

Andrew Silva (20 anos), guarda-redes do Gil Vicente, estreia-se na Liga ???????? ⚠Andrew Silva é o 4.º guarda-redes utilizado pelo Gil Vicente neste campeonato, depois de Kritciuk (4 jogos), Brian Araujo (1J) e Frelih (14J) pic.twitter.com/RxWpqLMQgx — playmakerstats (@playmaker_PT) February 2, 2022

Assim, e sem Darwin, ainda na seleção do Uruguai, sem os lesionados Seferovic e Yaremchuk, e também sem Gilberto, que está a recuperar de uma amigdalite, Nélson Veríssimo recebia as boas notícias dos regressos de Otamendi e Rafa, já que o primeiro voltou a Portugal por estar castigado na seleção argentina e o segundo regressou aos trabalhos da equipa após ter estado infetado com Covid-19. Para alcançar a segunda vitória consecutiva na Liga, algo que não acontecia desde que Jorge Jesus saiu, o treinador fez várias alterações ao onze: André Almeida voltou à direita da defesa em detrimento de Lázaro, Meïté e Paulo Bernardo eram ambos titulares com João Mário a começar no banco e também Rafa era suplente, com Diogo Gonçalves a fazer companhia a Gonçalo Ramos e Everton no trio ofensivo.

Na Luz, o Benfica começou bem e mostrou vontade de assumir o controlo do jogo, colocando as linhas subidas no terreno e procurando empurrar o Gil Vicente para o próprio meio-campo. Os gilistas, contudo, não iam na cantiga: a equipa de Ricardo Soares não alterava o ADN e pressionava alto, encurtando os espaços e obrigando os encarnados a lateralizar muito a posse de bola e a depender demasiado dos desequilíbrios nos corredores. Ainda dentro dos primeiros 10 minutos, contudo, o Benfica colocou a bola dentro da baliza — Grimaldo bateu um livre na direita e Otamendi desviou na cara do guarda-redes, com Artur Soares Dias a anular o lance devido a uma alegada falta de Vertonghen (7′). Na resposta, no primeiro remate enquadrado do jogo, o Gil Vicente não vacilou.

9.º ⚽golo de Samuel Lino esta época, o 7.º na Liga ???????? ⚠2.º golo de Samuel Lino a um dos grandes do futebol ????????: já tinha marcado ao FC Porto, em setembro pic.twitter.com/mUTCB0Li4F — playmakerstats (@playmaker_PT) February 2, 2022

Samuel Lino acelerou na esquerda sem qualquer oposição, combinou com Pedrinho para receber mais à frente, aproveitou uma enorme passividade de Vertonghen na grande área e atirou para abrir o marcador (11′). O avançado brasileiro, que deve rumar ao Atl. Madrid no final da temporada, chegava ao sétimo golo no Campeonato e tirava o melhor de uma defesa encarnada totalmente permeável e macia, sem a capacidade de encurtar espaços ou parar um contra-ataque que nem foi propriamente vertiginoso. O Gil Vicente ainda tentou capitalizar a vantagem nos minutos seguintes, mantendo-se bem incluído no meio-campo adversário e proporcionando mais um remate em que Vlachodimos encaixou uma bola de Leautey (16′), mas depressa juntou os setores e foi forçado a recuar para responder à reação do Benfica.

Os encarnados assumiram a quase plenitude da posse de bola a partir do minuto 20 e jogaram por inteiro no meio-campo adversário — ainda que sem grande discernimento. Meïté não conseguiu construir na zona média, Diogo Gonçalves e Everton iam trocando de corredor mas com pouca influência nas movimentações ofensivas e Gonçalo Ramos só conseguia aparecer em situações de desmarcação e quando solicitado pelos raros passes verticais. O jovem avançado ficou muito perto de empatar com um remate ao lado já com pouco ângulo, na sequência de uma assistência inspirada de Everton (24′), e Vertonghen também falhou o golo por pouco ao arrancar para dentro da grande área para obrigar Andrew a uma defesa atenta (29′). Neste período, o Benfica tinha o claro ascendente do jogo e era a única equipa a aproximar-se da baliza adversária mas sempre com alguma displicência e falta de criatividade, permanecendo evidentes as fragilidades defensivas sempre que o Gil Vicente tentava lançar o contra-ataque.

Até ao fim, a equipa de Ricardo Soares ainda conseguiu soltar ligeiramente a pressão encarnada, com Talocha a ficar muito perto do segundo golo depois de um passe delicioso de Sameul Lino (41′), e Otamendi quase fez o empate com um remate à malha lateral (42′). Na ida para o intervalo, o Benfica estava a perder na Luz, parecia demonstrar uma atitude mais intensa mas continuava a não conseguir apresentar bons níveis exibicionais — e aí, destacavam-se essencialmente as prestações sofríveis de Meïté e Diogo Gonçalves, os dois elementos em claro subrendimento e em contraste com Weigl, que ia sendo a melhor peça dos encarnados.

???????? INTERVALO | Benfica 0-1 Gil Vicente ???? "Águia" sob brasas perde ao intervalo ????

???? Samuel Lino ???????? correu "quilómetros" e marcou como quis#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SLBGVFC pic.twitter.com/ssFEMxJqTV — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 2, 2022

