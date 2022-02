Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter afirmado que o “Holocausto não foi por causa da raça”, a atriz Whoopi Goldberg foi suspensa da série “The View” por duas semanas. Com efeitos imediatos, o afastamento da atriz foi comunicado pela própria presidente da ABC News, Kim Godwin. “Apesar de se ter desculpado, pedi-lhe que se afastasse por uns tempos para refletir e perceber o impacto dos seus comentários”, escreve no Twitter. “Com efeito imediato, suspendendo a Whoopi Goldberg pelos seus comentários errados e ofensivos”.

Expressando toda a solidariedade da empresa com os judeus, a presidente da ABC defende ainda que a cultura da ABC News “é motivadora, gentil, inclusiva, respeitosa e transparente”, valores que “não se alinham” com os comentários de Whoopi.

De acordo com o Daily Mail, Sunny Hostin, Joy Behar e Ana Navarro – coanfitriões da atriz no The View – estão ‘furiosos com a decisão da emissora’ de suspender a atriz, que já apresentou desculpas publicamente, depois de ter dito que “o Holocausto não é sobre raça. Não, não se trata de raça. (…) É sobre a desumanidade do homem para com o homem, é disso que se trata”.

“O Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazis”, corrigiu.