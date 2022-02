A Câmara de Vila Nova de Famalicão desativou todos os sistemas de rega automáticos do concelho que estão sob gestão do município, para minimizar os efeitos da situação de seca meteorológica que atinge o território nacional, foi anunciado esta quinta-feira.

O município do distrito de Braga refere, em comunicado, que a decisão abrange perto de 100 sistemas de rega abastecidos com água da rede pública instalados em vários parques, jardins, praças, rotundas e edifícios da cidade e das freguesias. A rega desses espaços será agora feita “de forma manual e mais controlada”.

“Devemos ter sempre em mente o uso eficiente da água e a adoção de medidas de poupança, mas esta necessidade torna-se ainda mais imperativa perante a situação preocupante em que nos encontramos”, refere o presidente da Câmara. Mário Passos acrescenta que a Câmara “está a olhar para a sua gestão diária e a tentar perceber onde pode atuar para conseguir um consumo de água mais eficiente e responsável”. O autarca desafia ainda “todos os famalicenses a fazerem o mesmo exercício em casa”.

Só com esta medida a Câmara de Famalicão espera uma redução de cerca de 50% do consumo de água, mas o executivo municipal está a ponderar a implementação de mais ações. Entre elas, está o lançamento, já a partir da próxima semana, de uma “forte” campanha de sensibilização e de incentivo à poupança e valorização da água, que poderá ser vista nas várias plataformas do município, na comunicação social local e regional e em espaços outdoors do concelho.

Mais de metade do território de Portugal continental (57,7%) estava no final de dezembro em situação de seca fraca, tendo-se registado uma ligeira diminuição na classe de seca severa e um aumento na seca moderada, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na terça-feira, o Governo restringiu o uso de várias barragens para produção de eletricidade e para rega agrícola devido à seca em Portugal continental, revelou o ministro do Ambiente e Ação Climática.