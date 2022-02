O presidente da Câmara Municipal de Viseu disse quinta-feira que vai ressarcir os munícipes da portagem na A25, tendo em conta que é a “melhor alternativa” à ponte de Prime, que está encerrada para requalificação.

“A ponte de Prime está no projeto de recuperação, porque apresentava fissuras e tivemos de a encerrar. A ponte fica na antiga [Estrada Nacional] 16, mas é uma obra nossa, da autarquia”, sublinhou Fernando Ruas.

Com a ponte cortada, são “várias as populações” que ficam sem acesso ao centro do concelho de Viseu, tanto de Prime, na freguesia de Fragosela, como de populações vizinhas, em “parcelas de freguesias”, sendo a de Povolide “das mais afetadas”.

“Todas as pessoas do concelho que usavam a estrada e, obrigatoriamente, têm de vir para Viseu trabalhar” e que “têm de ser desviados”, serão ressarcidos pela Câmara das “despesas extra que tiverem e que passam pela portagem [na A25] para cá e para lá”, assumiu Fernando Ruas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O autarca lembrou que “há uma outra alternativa, por Santos Êvos, mas a volta é muito grande, enquanto pela autoestrada os quilómetros são mais, mas pouco” e, por isso, “é a alternativa mais fácil, até porque é o mesmo tempo” de viagem.

Segundo o autarca, a ponte “já está cortada ao trânsito e já há pessoas no local a trabalhar” na sua requalificação e, agora, “é o tempo para as obras decorrerem e, ao que tudo indica, é necessário, no mínimo, um mês para que terminem”.

A obra em causa, explicou o vereador e vice-presidente, João Paulo Gouveia, que transitou do anterior executivo municipal, explicou no decorrer da reunião pública de quinta-feira que “a obra já era para ter sido feita no ano transato, mas o caudal do rio [Dão] não permitiu”.

“Também está assegurado com o empreiteiro a passagem pedonal, uma vez que também há quem atravesse a ponte para ir trabalhar e essa situação também está assegurada”, informou João Paulo Gouveia.