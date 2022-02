Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O único senão é ter sido realizado já há alguns meses, com uma estirpe que já não é a dominante e que é anterior à deteção das variantes Alfa, Delta e Ómicron. De resto, o pioneiro estudo levado a cabo pelo Imperial College London, e cujos resultados preliminares foram agora publicados, ainda sem a revisão dos pares, num site associado à Nature, permite, pela primeira vez, saber como se comporta o vírus em todas as suas fases, desde a infeção.

Nunca antes um grupo de pessoas, jovens e saudáveis, tinha aceitado ser colocado em contacto com o vírus. Dos 36 voluntários, 18 ficaram infetados. Assintomáticos ou não, todos os infetados exibiram cargas virais semelhantes, o que dá força à já generalizada ideia de que, no caso da Covid, a transmissão pode acontecer mesmo que os portadores sejam saudáveis e não tenham sintomas — “Muita gente pode andar por aí a espalhar o vírus sem se aperceber. É um aspeto muito marcado com este vírus”, disse ao Guardian desta quarta-feira a professora Wendy Barclay, responsável pelo departamento de doenças infecciosas do Imperial College London.

Ao mesmo jornal, Christopher Chiu, o investigador responsável pelo estudo, escolheu realçar alguns aspetos possibilitados pela experiência, que considerou “muito interessantes”: “Este vírus tem um período de incubação curto e é extremamente infeccioso através de descargas nasais, o que também comprova a a utilidade dos testes nasais e as suas implicações para a saúde pública”.

A exposição a apenas uma gotícula nasal, dizem os responsáveis pelo estudo, basta para proporcionar a infeção por SARS-CoV-2. Outras descobertas da experiência: os sintomas surgem muito rápido, em média dois dias após a exposição, e o vírus surge primeiro na garganta e alcança o expoente máximo da sua capacidade de infeção ao quinto dia, altura em que está mais presente no nariz. É por isso que, sugerem os autores, para aumentar a eficácia dos testes, nos primeiros dias devem ser feitos esfregaços não apenas nas cavidades nasais mas também na garganta.