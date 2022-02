Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O próximo passo da revolução tecnológica pode acontecer na indústria dos lacticínios. Como? Criando pedómetros para vacas. Pelo menos é essa a ideia da startup Stellapps, na Índia, que usa tecnologia para rastrear o leite desde a produção até chegar à casa das pessoas.

“Temos um dispositivo que é como um Fitbit para o gado”, garante o cofundador e CEO da empresa, Ranjith Mukundan, à CNN. Chama-se “mooON” e “percorre a perna do animal e [monitoriza] os seus níveis de atividade”. Quando as vacas estão doentes, movem-se menos e, durante a fase de ovulação, mexem-se mais, exemplifica.

A Stellapps combina as informações dos pedómetros com dados que os agricultores e os veterinários inserem numa aplicação para o telemóvel, que também envia lembretes para protocolos de rotina, como vacinação e inseminação artificial. Com uma melhor gestão dos animais, prossegue Mukundan, os agricultores podem aumentar os lucros, já que vacas mais saudáveis ​​produzem mais leite.

A Índia tem a maior indústria de leite do mundo, tendo produzido 199 milhões de toneladas métricas em 2021. Contudo, apesar da sua dimensão, o sector ainda é na sua maioria não industrializado, elucida Thanammal Ravichandran, diretor do programa para lacticínios da ABT Foods. Por exemplo, cerca de 80% dos animais leiteiros na Índia pertencem a pequenos agricultores, que têm em média duas ou três vacas. Depois, há impactos na produtividade, que é baixa, com as vacas leiteiras a só produzir cinco litros por dia em 2019, acrescenta Ravichandran.

O propósito do projeto é, sublinha Mukundan ao mesmo jornal, melhorar a vida dos agricultores e tornar os produtos lácteos da Índia mais saborosos e nutritivos: “Os consumidores estão dispostos a pagar mais para que, quando o derem aos filhos em casa, tenham absoluta confiança de que é o melhor leite possível“.

Para não sobrecarregar os produtores, a Stellapps não lhes cobra pela tecnologia e pelos serviços de consultoria. Em vez disso, rentabiliza o seu produto através de cooperativas que compram o leite a prestadores de serviços adicionais, como empresas de nutrição animal.