No início desta semana, atendendo a um pedido dos procuradores do Ministério Público responsáveis pelo caso, o juiz Carlos Alexandre decretou o arresto de uma série de bens do ex-ministro da Economia Manuel Pinho e da mulher, Alexandra Pinho, ambos arguidos e suspeitos de corrupção e branqueamento de capitais no processo EDP.

Para além de terem sido arrestados três imóveis em nome do ex-ministro socialista, em prisão domiciliária desde meio de dezembro do ano passado, e outros 10 propriedade da mulher, foi também congelada a pensão que Pinho recebia. Significa que, de 15 mil euros mensais, Manuel Pinho passa agora a dispor de 2.115 euros/mês para fazer face às despesas e “assegurar a subsistência”, avança esta quinta-feira a Sábado.

Apesar de Carlos Casimiro e Hugo Neto terem pedido a apreensão da pensão, o artigo 738 do Código do Processo Civil estabelece que são impenhoráveis dois terços da parte líquida dos vencimentos ou títulos de aposentação, tendo como limite máximo “o montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão” — 705 euros vezes três dão então os 2.115 euros/mês de que Manuel Pinho passa agora a dispor.

Arrestados 13 casas e apartamentos, propriedade do casal, ficou de fora do lote de bens imóveis arrestados um apartamento em Nova Iorque, avaliado em 1 milhão de euros, por estar em nome de uma sociedade offshore, a Tartaruga Foundation.

Em dezembro último, no despacho em que tornou conhecida a decisão de colocar o ex-ministro da Economia em prisão preventiva, o juiz Carlos Alexandre já tinha estabelecido a existência de “fundados indícios” de perigo de fuga do casal e considerado a sua alegada atividade, tendo em conta os autos do processo, “altamente rentável” e e “feita com discrição, elegância e propiciadora, para uns, de grande melhoria na sua vida”. As medidas agora conhecidas, diz a Sábado, inscrever-se-ão no plano que o Ministério Público terá em curso para montar “cerco” a todos os bens conhecidos do casal.

O advogado dos Pinho, Ricardo Sá Fernandes, não apenas apresentou recurso das medidas de coação mas contestou também a distribuição do processo judicial ao juiz Carlos Alexandre que, diz, deve ser considerada nula.

Manuel Pinho, que segundo o MP terá beneficiado a EDP em 1,2 mil milhões de euros e é ainda suspeito de ter recebido uma avença mensal de 15 mil euros através do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo, está neste momento preso, com pulseira eletrónica, numa moradia com piscina na zona da praia de Santa Eulália, em Albufeira, mas já solicitou a mudança para uma casa em Gondizalves, Braga. Só no próximo dia 10 é que a Direção de Serviços de Vigilância Eletrónica vai averiguar se a morada em questão tem condições para receber o arguido, que terá sempre de fazer o percurso desde o Algarve com a GNR.