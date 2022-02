A SIBS registou cerca de 17.000 milhões de compras efetuadas nos terminais de pagamento da rede Multibanco, desde o seu lançamento, que assinala este mês 35 anos, até dezembro de 2021, foi divulgado esta quinta-feira.

“Desde o lançamento da rede e até ao final de 2021, foram efetuadas cerca de 17.000.000.0000 (17 mil milhões) de compras nos terminais da Rede Multibanco, num valor superior a 673.800 milhões de euros“, revelou esta quinta-feira a gestora de pagamentos, em comunicado.

A rede de terminais de pagamento automático (TPA) foi lançada em 1987, com a disponibilização de 10 equipamentos que, no final daquele ano, totalizaram mais de 112.000 operações.

“Quase 35 anos mais tarde (dados de dezembro de 2021) existiam em Portugal mais de 424.000 equipamentos”, apontou a SIBS.

Para a presidente executiva da SIBS, Madalena Tomé, citada no comunicado, “a expressão Verde-Código-Verde faz parte do dia-a-dia e da vida dos portugueses apesar de, 35 anos após o lançamento desta rede gerida pela SIBS, já todos conhecerem o método de inserção do PIN no TPA e, muitas vezes, este já nem ser preciso para proceder ao pagamento das suas compras”.