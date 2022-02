Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

– Eu não sou o sócio número 1. Eu sou Sporting e mais nada. O mais importante é sempre colocar o Sporting acima de tudo e todos!

Eduardo Hilário tornou-se o sócio número 1 de forma “oficial” com o final da renumeração de julho de 2020 (feita de cinco em cinco anos, como se encontra previsto) mas já antes era considerado como tal, tendo por isso recebido de Sebastian Coates, Luís Neto, a vice Maria João Serrano e o diretor de comunicação Miguel Braga numa homenagem feita durante o primeiro período de confinamento, em abril de 2020, a todos os associados verde e brancos com mais de 75 anos de filiação. “Sinto-me muito feliz por ter conseguido esta idade. Ser o sócio número 1 do Sporting é uma coisa espantosa”, comentava na altura. Mas não ficou por aí e, um par de meses depois, o arquiteto já reformado participou mesmo na campanha “Eu Sou” com vários outros sócios, adeptos e atletas do clube, sendo a figura nas gravações e no resultado final.

Nascido na Parede em março de 1924 e filiado nos leões desde março de 1926, Eduardo Hilário viveu todas as grandes mudanças no mundo no último século e viu também todos os 19 Campeonatos dos leões, o último conquistado no ano passado. O que nunca mudou foi mesmo a ligação associativa ao conjunto de Alvalade. Esta quinta-feira, o clube anunciou que está de luto pela morte do seu sócio número 1, aos 97 anos.