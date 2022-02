Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai ser construída a primeira estátua feminina no centro de Pádua. Onde? Ainda não se sabe, mas as autoras da proposta mantêm a esperança de que seja pelo menos na mais famosa praça da cidade, Prato della Valle, ainda que não entre as 78 estátuas masculinas. Nada está decidido ainda e a julgar pelas declarações da vereadora da cultura, não será mesmo naquele local. “Não vamos adicionar novas estátuas. Avaliamos instalar na praça uma obra de arte contemporânea”, disse Andrea Colasio.

A polémica arrasta-se há mais de um mês e tem tido repercussão em vários jornais internacionais, desde o norte-americano New York Times ao britânico The Guardian. E a discussão prolongou-se na noite de 31 de janeiro na autarquia, conta o jornal local Padova Oggi. No equivalente à assembleia municipal portuguesa, o chamado conselho comunal, foi aprovada uma moção que contempla a criação da primeira estátua feminina na cidade. Resta saber onde.

É o culminar de um controvérsia sobre a falta de representação feminina na arte estatuária, não só em Pádua como em toda a Itália. Mas para isso, a proposta inicial teve de ser alterada. É que Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, duas vereadoras de esquerda, queriam homenagear Elena Lucrezia Cornaro Piscopia — primeira mulher do mundo a obter um doutoramento — com uma estátua em Prato della Valle, nos dois pedestais vazios entre as estátuas masculinas.

Vozes críticas opuseram-se argumentando que não se enquadrava no contexto histórico e que os dois pedestais que estão vazios assim devem continuar como memória das invasões napoleónicas. Originalmente, a segunda maior praça da Europa tinha 88 estátuas, mas 10 foram destruídas pelas tropas de Napoleão e mais tarde substituídas por obeliscos, com excepção dos tais dois pedestais.

Margherita Colonnello e Simone Pillitteria recuaram então na ideia inicial e refizeram a proposta: em caso de não ser possível naquela ilha onde estão as masculinas, então que se instale naquela praça ou noutro lugar da cidade uma nova estátua de uma mulher.

E já não insistem em Piscopia. Aceitam que seja outra mulher: a pintora do século XIX, Elisabetta Benato-Beltrami, e a escritora Gualberta Alaide Beccari, por exemplo. Uma coisa parece certa: “Os dois pedestais permanecerão vazios, porque na verdade fazem parte da história”, disse a vereadora da cultura, segundo o Padova Oggi.

De qualquer forma, as duas autoras da proposta não encaram esta decisão como uma derrota, salientando a importância de ter trazido para o debate público a necessidade de haver mais representação feminina nas estátuas em Itália. O que interessa, sublinham, é que os políticos perceberam que “precisamos de uma boa estátua feminina num lugar muito bom de Pádua”, disse Colonello à correspondente do The Guardian em Itália. “Agora precisamos de decidir de quem e onde, mas há muito espaço na Praça”, acrescentou.

“Isto está a ser apresentado como uma vitória em Pádua, mas para nós não é”, disse Federica Arcoraci, membro de uma associação de profissionais do setor da Cultura de Itália ao mesmo jornal. “A questão é que existem 78 estátuas dedicadas aos homens em Prato della Valle e é preciso que haja uma de mulher”, acrescenta.