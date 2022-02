Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Rangel, eurodeputado pelo PSD, rejeita que “se inicia agora a época das trevas” no partido. “Tenho absoluta confiança que o PSD tem futuro e futuro radioso”, escreveu num artigo de opinião no Público. Mas defende que deve haver um período de reflexão e que o partido se deve renovar e encontrar o seu caminho no atual Governo de maioria do PS, incluindo com a defesa dos debates quinzenais.

Defendendo um período de discussão sobre o que deve ser o partido no futuro e que mudanças deve encetar, Paulo Rangel não tem pressa de ver o partido avançar para as diretas e substituir Rui Rio, muito menos antes de se repensar o futuro do PSD, disse uma fonte próxima de Rangel ao Diário de Notícias. Segundo a mesma fonte, não está descartada a possibilidade de Rangel ser candidato a líder do PSD.

No artigo de opinião no Público, o eurodeputado deixa pistas sobre o que gostaria de ver o partido fazer, a começar por deixar de parte a ideia de que o PSD enfrenta “uma crise existencial” e de que deveria “repensar a sua identidade e posicionamento político”.

O PSD sempre foi um partido capaz de agregar o espaço que vai do centro-esquerda até à direita moderada. Não se deve, pois, ter medo das palavras: o PSD é um partido de centro-direita, que junta correntes provindas de uma inspiração plural (sociais-democratas, liberais, democratas-cristãos e conservadores.”

Um dos primeiros desafios do partido, defende Rangel, “é liderar a oposição de um modo visível, afirmativo, construtivo”, uma tarefa que vê como “muitíssimo exigente”. Rangel acrescenta que o PSD deve “apostar na reintrodução dos debates quinzenais”, na renovação do partido e na comunicação.