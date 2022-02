“Suspicion.” A única pessoa raptada e amordaçada aqui é Uma Thurman

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Que dor de cabeça — e não é Covid. É um misto entre o cérebro a explodir e um nó gigante deixado pela trapalhada em que se transforma “Suspicion” lá mais para o final. E olhem que a nova série da Apple TV+ — disponível a partir de sexta-feira, 4 de fevereiro — até começa por ser bastante empolgante, mas rapidamente se perde em clichés, narrativas mal amanhadas e o inexplicável, oco e minúsculo papel dado a Uma Thurman.

Tudo começa com o rapto do filho de Katherine Newman (Uma Thurman), uma espécie de deusa no mundo das agências de comunicação nos EUA. O rapaz é abordado nos corredores de um hotel de Nova Iorque e enfiado numa mala de viagem despachada sabe-se lá para onde. Os raptores são cinco e usam máscaras da família real inglesa. O vídeo das câmaras de segurança é colocado a circular online e espalha-se pelo mundo — estamos na era digital, já não há raptos como antigamente e pedidos de resgate feitos com letras recortadas de jornais. Nele pede-se que Katherine Newman conte a verdade, mas até chegarmos aí muita coisa acontece.

[o trailer de “Suspicion”:]

Seguimos para o Reino Unido, onde três indivíduos que parecem nada ter em comum são detidos por suspeita de estarem ligados ao caso. Natalie (Georgina Campbell) é presa literalmente a caminho do altar. Ao menos a polícia podia ter ficado sossegadinha no fundo da igreja uns minutos à espera que a rapariga trocasse alianças. Mas os ingleses não têm tempo a perder e toca de enfiar Natalie, folhos, véu, flores e afins no carro em direção à esquadra. Tara (Elizabeth Henstridge, “Os Agentes S.H.I.E.L.D.”) é detida em plena aula, na faculdade onde trabalha. Aadesh (Kunal Nayyar, o Raj de “A Teoria do Big Bang”), um brilhante informático perdido na empresa de carpetes da família da mulher, é o terceiro suspeito. Mais tarde a polícia junta ao lote Eddie (Tom Rhys Harries, “White Lines”), um estudante, e está ainda a monte um assassino contratado, Sean (Elyes Gabel). Todos negam qualquer envolvimento no rapto.

Acabam por ser libertados e decidem juntar-se para perceberem porque razão estão no centro da investigação. Até aqui tudo muito bonito. Deste lado não sabemos bem em quem acreditar. Será que são mesmo inocentes? Será que não se conhecem? Quem diz a verdade? Quem mente? Se são inocentes, quem é que os atirou aos lobos. E porquê? O espectador quer saber e fica agarrado ao ecrã com inúmeras teorias na cabeça que vão fazendo mais ou menos sentido à medida que a história avança.

O problema é que Uma Thurman também está agarrada ao ecrã e não deveria ser essa a função dela. A personagem é uma espectadora de tudo o que está a acontecer — acompanha as notícias, manda assistentes fazerem conferências de imprensa por ela enquanto fica, impávida, a ver tudo na televisão. A única função dela parece ser decidir dizer ou não a verdade. É isso que exigem milhares de pessoas que estão em protesto nas ruas, envergando máscaras iguais às dos raptores. Isto é vagamente familiar, não? Só não há macacões vermelhos.