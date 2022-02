Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM) alega ter encontrado esta quinta-feira destroços do navio que levou James Cook a explorar o Pacífico e chegar pela primeira vez à Austrália em 1770.

“Com base em evidências de arquivos arqueológicas, estou convencido de que é o Endeavour“, afirma Kevin Sumption, diretor do Museu Marítimo Nacional da Austrália, num comunicado.

O Endeavour foi inaugurado em 1764 e naufragou em agosto de 1778 na baía de Rhode Island, juntamente com outros 12 navios. Desde que 1999 que decorre uma investigação em busca dos destroços do barco, utilizado para reter prisioneiros durante a revolução americana.

Contudo, segundo a BBC, Kathy Abbass, Diretora Executiva da RIMAP — equipa envolvida na investigação — diz ser “prematuro” afirmar que se trata do Endeavour, pois “não foram encontrados factos evidentes que provem que se trata do navio e há muitas perguntas sem resposta, que podiam anular a premissa”.

“As conclusões serão conduzidas por um processo científico adequado e não de acordo com as emoções ou política australianas”, acrescenta.

Foi no Endeavour que o capitão britânico James Cook explorou o pacífico, passando pelo Taiti, pela Nova Zelândia e, por fim, pela Austrália. Quando regressou ao Reino Unido a embarcação foi rebatizada de Lord Sandwich II e tornou-se um elemento da Guerra de Independência dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado do Museu Marítimo Nacional Australiano, as autoridades australianas e norte-americanas encontram-se a trabalhar para proteger o local da descoberta.