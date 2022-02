O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, desloca-se ao Pacífico na próxima semana para um encontro do “Quad” – a aliança dos Estados Unidos com a Austrália, Índia e Japão — para discutir a ameaça chinesa.

No périplo, entre quarta-feira e sábado, Blinken passará ainda pelas ilhas Fiji e terminará no Havai, onde vai debater matérias relacionadas com a Coreia do Norte.

Na Austrália, o secretário de Estado norte-americano vai participar na quarta reunião ministerial do “Quad”, dedicada aos muitos desafios comuns, incluindo a pandemia de Covid-19, as alterações climáticas e a segurança marítima, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado.

No ano passado, o Presidente dos EUA, Joe Biden, organizou as primeiras cimeiras desta aliança, que tinha sido relançada pelo seu antecessor, Donald Trump, para promover uma região Ásia-Pacífico mais democrática, estável e segura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Embora a China não seja mencionada diretamente no comunicado do Departamento de Estado norte-americano, o “Quad” representa uma frente unida perante as ambições expansionistas de Pequim, com a China a ser acusada de intimidação no Mar do Sul da China.

Em 12 de fevereiro, no último dia da viagem, Antony Blinken será o primeiro secretário de Estado norte-americano a visitar Fiji desde 1985, levando na agenda o propósito de promover uma região “livre e aberta do Indo-Pacífico”, mantra de Washington para conter as crescentes aspirações de Pequim.

O périplo terminará no mesmo dia em Honolulu, Havai, onde Blinken presidirá a uma reunião com os seus homólogos do Japão e da Coreia do Sul para aprofundar a cooperação, perante a constante ameaça nuclear da Coreia do Norte, que se intensificou nas últimas semanas, com novos testes de mísseis.