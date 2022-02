Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A China Three Gorges voltou a ultrapassar os 20% do capital da EDP depois de a sua participação ter caído para 19% no ano passado, tendo comunicado o reforço para 20,2% da elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

A empresa estatal chinesa estava a reduzir a sua participação na empresa portuguesa desde que a oferta pública de aquisição lançada em 2018 tinha sido chumbada em assembleia-geral em 2019. Apesar de sempre ter-se mantido como o maior acionista da EDP, a CTG reduziu para pouco mais de 19% há um ano ao vender um lote de 2,5% do capital. Na altura da OPA, os acionistas chineses chegaram a ter quase 28% da EDP, com a CTG a deter 23,3%.

Ao baixar do limiar dos 20%, a CTG deixou de cumprir a participação mínima prevista nos estatutos da empresa de 20% — e que refletia o acordo de parceria original assinado há dez anos quando os chineses ganharam a privatização da EDP.

Os 20% eram o limiar que libertava a China Three Gorges das limitações impostas nos estatutos a uma empresa concorrente à EDP e que fosse também acionista. Limitações essas que passavam pela dimensão da presença no conselho geral e de supervisão da elétrica nacional onde estão representados os acionistas e pelo envolvimento na discussão e aprovação de operações estratégicas, nomeadamente em mercados onde havia concorrência entre as duas empresas.

A EDP e a China Three Gorges anunciaram já no ano passado uma revisão do acordo de parceria estratégica para permitir uma maior flexibilidade na estratégia de expansão das duas empresas, focada na transição energética, sobretudo quando estão em causa os mesmos mercados. Esta revisão foi anunciada depois de a EDP Renováveis ter adquirido uma empresa em Singapura, um território natural de operação para a acionista chinesa. Mas já antes, EDP e CTG tinham realizado aquisições autónomas no mesmo mercado, como aconteceu em Espanha e Brasil. As duas empresas manifestaram no entanto interesse em manter a cooperação, mas no quadro dos padrões mais rigorosos de governance.