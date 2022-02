Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ou não havia duas sem três ou à terceira de vez, na sequência dos triunfos de Portugal frente à Espanha na final do Europeu de 2018 e nas meias do Mundial de 2021. Mas, por contingências do próprio encontro, uma de dias iria imperar partindo do mesmo pressuposto que era os espanhóis partirem com um avanço de dois golos. Foi assim que chegou ao intervalo mais um dérbi ibérico. Era essa montanha que a Seleção teria mais uma vez de superar com muita culpa própria à mistura pela forma como consentiu o primeiro golo.

“Para estar na final, vamos ter de competir muito bem, ser extremamente racionais e tentar escrever a história do jogo, para chegar ao fim e cair para o nosso lado. Por enquanto, ainda não vemos o cume da montanha, temos de passar esta fase. Não é vantagem nenhuma sermos campeões da Europa ou do Mundo. Há uma coisa que tenho a certeza que o Fede Vidal [selecionador espanhol] olha, que é o respeito. Fomos nós, com o nosso trabalho, que o ganhámos. Orgulha-me muito ter conquistado esse respeito, não só dos amigos espanhóis, mas de todos. Neste nível, o equilíbrio de todos os restantes fatores desportivos é muito evidente e esse tem sido o fator importante e decisivo. Em pequenos detalhes, é muito na crença no que somos e na grande confiança no que temos trabalhado, pois é a única coisa que controlamos”, tinha referido Jorge Braz antes do encontro. E seria mesmo Portugal a escrever a história, no bom e no mau.

Ponto prévio: a Seleção podia até perder que estas linhas seriam as mesmas. Portugal já tem na Cidade do Futebol o título de campeão europeu de 2018 e de campeão mundial de 2021. Mas ganhou mais do que isso, que nem a palavra “respeito” descrita por Jorge Braz explica – é uma equipa temida. E bastou entrar um primeiro golo para a Espanha, que é de longe o conjunto com mais experiência nesta fase final do Europeu nos Países Baixos, não aguentar a torrente ofensiva de uma formação nacional com uma mentalidade que faz toda a diferença e que não se cansa nem de correr, nem de lutar, nem de ganhar. Foi assim que chegou de novo à final, onde tentará atingir o cume da montanha diante da Rússia no domingo.

Pior início seria impossível e bastaram 17 segundos sem que a equipa de Portugal tocasse sequer na bola para a Espanha colocar-se em vantagem no marcador por Lozano, concluindo isolado na área uma grande jogada que teve oito passes até à finta na zona lateral que provocou o desequilíbrio e a assistência para golo. E esse momento contribuiu para os espanhóis crescerem na partida, criando outro perigo nas ações ofensivas e obrigando André Sousa a uma defesa apertada ainda nos dois minutos iniciais. “Calma, calma”, pedia Jorge Braz aos jogadores, percebendo a intranquilidade que se fazia sentir. E o apelo foi mesmo ouvido na quadra.

Mesmo com algumas dificuldades até passar a primeira fase de construção pela pressão alta da Espanha com três unidades, Portugal conseguiu aproximar-se do que consegue fazer, teve um primeiro aviso por Pany Varela num remate acrobático e acertou no poste de novo pelo ala, naquela que foi a oportunidade de maior perigo nos dez minutos iniciais (5′). No entanto, havia um outro fator a ter em conta: o número de faltas. E com a quinta infração dos espanhóis a pouco menos de dez minutos, num lance duvidoso entre Lozano e Pauleta, o contexto tornava-se mais propício para os comandados de Jorge Braz, que colocou uma paragem técnica para pedir aos jogadores “mais riscos” na pressão e na agressividade em zonas adiantadas.

A certa altura parecia que a própria Espanha estava preparada para sofrer, para baixar linhas sem bola por não ter margem de erro nas faltas e para tentar ganhar tempo “congelando” bola na frente mas um livre que estava ainda longe da baliza de André Sousa permitiu o passe paralelo para o remate certeiro de Chino com passividade nacional à mistura na abordagem ao lance (13′). Quando forçava para empatar, Portugal passava a perder por 2-0 e a não ter propriamente um dia de sorte na baliza de Didac, que viu mais um remate bater no ferro por Tomás Paçó após roubo de bola a Adolfo (15′). E foi assim que chegou ao intervalo, depois de mais um lance com Zicky e Afonso a verem o golo impedido quase em cima da linha pelos adversários.

O segundo tempo não demorou a lançar as bases do que seriam os últimos 20 minutos: Portugal a pressionar mais alto, a arriscar ficar mais exposto naquilo que eram as saídas da Espanha e a apostar tudo num golo que colocasse o encontro de novo em aberto. Entre duas defesas de grau de dificuldade elevado de André Sousa, Pany Varela tentou, Tomás Paçó tentou, Afonso Jesus tentou mas o golo não surgia até um lance em que Zicky Té, recebendo de costas e tentando a assistência, conseguiu colocar a bola ainda a pingar na área para Afonso Jesus ser derrubado por Ortiz e Bruno Coelho marcar de penálti (29′). O jogo ia mudar e essa viragem demorou pouco mais de um minuto até ao empate após mais um grande trabalho de Zicky Té (31′).

A Espanha, uma equipa que globalmente é bem mais experiente e batida neste tipo de encontros em relação a uma equipa nacional que foi introduzindo nomes novos como Zicky Té, Tomás Paçó ou Afonso Jesus, estava a acusar a pressão de um jogo que estava a fugir e que sentia dificuldades em controlar, vendo Pany Varela, Fábio Cecílio e Tomás Paçó ameaçarem o 3-2 marcado por Zicky Té no penúltimo minuto, em mais um lance em que surgiu de forma oportuna perto da baliza para empurrar para o golo que decidiu o jogo.