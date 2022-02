Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um estudo português publicado em janeiro — embora ainda sem o processo de revisão de pares completo — conclui que a variante Ómicron do coronavírus tem associado um risco de hospitalização 75% inferior ao da variante Delta, tanto em pessoas vacinadas como em pessoas não vacinadas. Além disso, as pessoas infetadas com Ómicron que necessitam de internamento passam em média menos quatro dias no hospital do que os infetados com Delta — e também na hospitalização se verifica um risco de morte inferior.

O estudo tem como autores vários dos especialistas que nos últimos dois anos se tornaram conhecidos do público português, incluindo o ex-dirigente da DGS André Peralta-Santos, o investigador João Paulo Gomes ou o epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. O trabalho incidiu sobre perto de 16 mil casos positivos diagnosticados em Portugal durante o mês de dezembro: 9.397 infetados com a variante Delta e 6.581 com a variante Ómicron.

Entre os infetados com Delta, 148, ou 1,6%, foram hospitalizados, enquanto no caso da Ómicron apenas 16, ou 0,2%, necessitaram de hospitalização. Em todo o grupo, morreram 26 pessoas — todas infetadas com a variante Delta. Ainda assim, os autores do estudo salientam que existe uma “alta incerteza” relativamente a qualquer conclusão sobre a redução do risco de morte. A conclusão central é a de que a variante Ómicron está associada a uma “redução de 75% do risco de hospitalização” em comparação com a Delta.

O estudo foi divulgado na manhã desta sexta-feira através do Twitter por André Peralta-Santos, o antigo diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde — uma das principais figuras das reuniões do Infarmed no início da pandemia, mas que deixou o cargo em setembro de 2021. “Um estudo feito em Portugal demonstra que quem está infetado com Ómicron tem risco de hospitalização 75% inferior comparado com alguém infetado com Delta”, escreveu Peralta-Santos no Twitter, anunciando “boas notícias” sobre a pandemia.

“Esta redução de risco é independente da idade, sexo, estado vacinal e infeção prévia”, escreveu. “Simplificando: quando comparamos 2 pessoas da mesma idade, sexo, estado vacinal e infeções prévias a que tem Ómicron tem uma probablidade 75% inferior de ser hospitalizada do a que outra com Delta.”

“O risco de morte também é menor. Quem está infetado com Ómicron tem um risco de morte 86% inferior comparado com alguém infetado com Delta. Mas há alguma incerteza associada a este valor“, reconheceu Peralta-Santos.

O antigo dirigente da DGS diz que o estudo português confirma outros estudos, com conclusões semelhantes, feitos no Reino Unido, EUA e Canadá. “Só desde meados de Janeiro temos mais certezas que a Ómicron é menos severa que a Delta”, acrescenta, salientando que atualmente, em Portugal, “90% dos casos são Ómicron”.

“Isso acontece desde o início do ano e ajuda a explicar um número de casos recente que é quatro vezes o máximo histórico anterior, mas hospitalizações e mortes muito inferior”, diz, acrescentando também que “a vacinação é a outra parte da explicação”. Por isso, diz André Peralta Santos, estão criadas as condições para aliviar as medidas restritivas. “Fui um dos que publicamente quando a Ómicron apareceu disse que eram precisas medidas mais restritivas. Porque não sabíamos o que podia acontecer. O ajuste das medidas ao risco esteve genericamente bem até agora, e precisa de ser novamente revisto com alívio de medidas“, sublinha.

“O vírus (por agora) deixou de ser uma ameaça ao normal funcionamento do sistema de saúde”, remata, apelando de novo à vacinação. “É tão simples e eficaz.”