O presidente do Conselho Europeu (CE), o chefe de Estado francês e os dirigentes da Arménia e do Azerbaijão mantiveram sexta-feira um encontro virtual destinado a promover a redução das tensões no Cáucaso do Sul, revelou o CE.

Os dirigentes europeus, segundo comunicado do Conselho Europeu, reafirmaram o total compromisso nos esforços destinados a reduzir a tensão e reforçar a confiança na região, durante a reunião virtual que juntou os primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, o chefe de Estado do Azerbaijão, Ilham Aliyev, o presidente do CE, Charles Michel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron — cujo país preside aos destinos da União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2022.

“Foram registados os progressos alcançados desde os encontros mantidos à margem da Cimeira da Parceria Oriental, em particular as recentes libertações de prisioneiros, os esforços conjuntos em curso na busca de pessoas desaparecidas, e ainda a recuperação das linhas de caminho de ferro“, prossegue o comunicado.

Os chefes de Estado e de Governo dos dois países do Cáucaso consideraram que a reunião constituiu uma importante oportunidade para abordar um vasto número de assuntos, enquanto a UE e a França manifestaram o compromisso em prosseguir os contactos com outros parceiros, incluindo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) para a garantir um Cáucaso do Sul próspero, seguro e estável, conclui a missiva.