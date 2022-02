Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De acordo com a Federação de Transporte Norueguesa, foram comercializados naquele país nórdico 7959 veículos de passageiros no último mês de 2021. Entre esses, 83,7% são exclusivamente eléctricos, o que representa um recorde, por um lado e, por outro, um incremento de 30,7% face a Janeiro de 2021.

Além da enorme percentagem de veículos eléctricos, os automobilistas noruegueses adquiriram ainda 387 modelos equipados com motores de combustão, 212 dos quais queimam gasóleo e 175 gasolina. Uns e outros foram ultrapassados em volume de vendas pela quantidade de híbridos plug-in vendidos, tecnologia que cativou 541 novos clientes.

De realçar que este mercado nórdico, de longe o mais maduro para veículos com baterias recarregáveis, privilegiou claramente os eléctricos em relação aos PHEV. Estes últimos representam apenas 8,1% dos eléctricos (ou 6,8% do mercado total), desequilíbrio face aos exclusivamente alimentados por bateria que não acontece de forma tão evidente no resto da Europa.

O modelo eléctrico mais vendido na Noruega, em Dezembro de 2021, foi o Audi Q4 e-tron, com 643 unidades, seguido pelo Hyundai Ioniq 5 (477), BMW iX (444) e Skoda Enyaq (389), com o VW ID.4 (389) a encerrar o top5. O resto do ranking é composto pelo Ford Mustang Mach-E (356), seguido pelo Kia EV6 (356) e o Audi e-tron (289). O primeiro não 100% eléctrico é o Toyota RAV4 PHEV e surge na 10ª posição do ranking das vendas. A Audi (952) liderou as vendas, seguida da Hyundai (704), VW (659), Kia (616) e Toyota (576). A Tesla não aparece no top10 nem no top20, nestes dados referentes ao mês de Dezembro do ano transacto.