A “culpa” é do Toyota Research Institute (TRI), cujos técnicos decidiram democratizar a arte do drift, ou seja, da derrapagem controlada. Em vez de exigir um piloto dotado e experiente para dominar um carro de tracção traseira completamente atravessado, próximo do limite de entrar em pião, um Toyota Supra desenvolvido pelo TRI executa qualquer manobra de drift sem que o piloto sequer toque no volante, nos pedais ou na caixa.

Este aparente “milagre” tem uma explicação bem simples, apesar de recorrer a tecnologia muito complexa. O Supra tem efectivamente um piloto sentado ao volante, pronto a intervir, mas sem tocar em nada. Quem guia é um sistema de condução autónoma, em certos aspectos mais complexo do que as soluções que estão a ser desenvolvidas por uma série de empresas, destinadas a conduzir através das ruas de uma cidade ou em estrada.

Para descrever as derrapagens controladas, balanceando de um lado para o outro, mas sem falhar uma trajectória ou tocar em qualquer dos cones, o Toyota Supra monta o que o TRI denomina Nonlinear Model Predictive Control. Este sistema de condução sem condutor não se limita a virar à esquerda e à direita, para descrever as curvas do circuito, o que seria uma tarefa bem mais fácil.

A condução autónoma da Toyota tem de avaliar o movimento, acelerações – incluindo a lateral –, tendo em conta a massa do veículo, a variação na distribuição do peso entre a frente e a traseira sempre que acelera ou trava, gerindo continuamente a pressão do acelerador para reposicionar o Supra e levar as rodas posteriores a perder a aderência e a derrapar. É uma área completamente nova para os sistemas autónomos, que cria um grau de dificuldade extra para os técnicos japoneses.

“O nosso objectivo é melhorar e amplificar os humanos, não substituí-los”, afirma o responsável pelo Human Centric Driving Research do TRI, Avinash Balachandran. “Este projecto pretende melhorar e facilitar o controlo sobre o automóvel, de forma a que os condutores sem experiência possam exibir os mesmos reflexos instintivos dos pilotos profissionais nas situações mais extremas, evitando perdas de controlo e melhorando a segurança na estrada”, acrescenta.

O TRI conta com a colaboração do Dynamic Design Lab, da Universidade de Stanford, usufruindo ainda do piloto especialista em drift Ken Gushi. A finalidade é que qualquer condutor possa dominar o seu automóvel em condições extremas com a mesma facilidade de Gushi, o que evitaria uma série de despistes e acidentes.